Deprem bölgesinde eş zamanlı inşa seferberliği: 17 bin 902 konut için temeller atılıyor!







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILACAK







46 gün önce meydana gelen deprem felaketinin yaraları hızla sarılmaya devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte inşaat seferberliğine başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında depremden etkilenen 11 ilde bugüne kadar 46 bin 327 konutun inşaatına başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılım göstereceği törenle birlikte bugün 17 bin 902 dairenin temeli atılıyor.Çevre, Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem felaketinin yıkıma uğrattığı 11 ilde 46 bin 300 konut inşaatına başlandığını söyledi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı paylaşımda 6 Şubat'ta meydana gelen merkez Kahramanmaraş depreminden etkilenenleri bir yıl sonra sıcak yuvalarında buluşturacağını ve bugün Cumhurbaşkanı'nın katılımı ile birlikte ilk temellerin atılacağını duyurdu. Bakan Kurum paylaşımında ""Söz veriyorum Anadolu yeniden ayağa kalkacak. Söz, bahar topraklarına dönecek. Söz evlerini yeniden huzur ve mutlulukla dolduracak." ifadelerini kullanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ve milletimizin duaları ile birlikte 11 ilde toplam 17 bin 902 konutun temellerini atacaklarını ve bu konutların 7 bin 353'ü Kahramanmaraş'ta yapılacağını aktardı.