Deprem bölgesinde fahiş fiyatla çorba satan tesise Ticaret Bakanlığı göz yummadı!







1 MİLYON 860 BİN TL PARA CEZASI VERİLDİ











Ticaret Bakanlığı, deprem bölgesine yardım etmek için giden ve depremden etkilenip başka bölgelere gitmek isteyen vatandaşlara fahiş fiyatlara çorba sattığı iddia edilen işletmeye göz yummadı, ibret verici bir ceza verdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen büyük depremin ardından sosyal medyada yol kenarındaki bir dinlenme yerinin çorba satıldığını gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı. deprem. deprem bölgesinden veya ülkemizin diğer bölgelerine gitmeye çalıştı. Bu firma hakkında Bölümümüze çok sayıda şikayet gelmiştir. İl Ticaret Genel Müdürlüğümüzün fahiş fiyat ile birlikte fiyat etiketi yönetmeliği gereğince yapılan incelemede yukarıdaki yol kenarı dinlenme alanı için toplamda 1 milyon 860 bin TL tutarında idari para cezası uygulanması için karar verilmiştir."