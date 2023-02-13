GÜNDEM
13 Şubat 2023 - 13:26

Deprem bölgesinde fahiş fiyatla çorba satan tesise Ticaret Bakanlığı göz yummadı!

Ticaret Bakanlığı, depremzedelerin başka bölgelere giderken karınlarını doyurmak istediği tesise fahiş fiyatlara çorba sattığını tespit etti ve tesise 1 milyon 860 bin lira idari para cezası verdi.

GÜNDEM
13 Şubat 2023 - 13:26
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Deprem bölgesinde fahiş fiyatla çorba satan tesise Ticaret Bakanlığı göz yummadı!
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Ticaret Bakanlığı, deprem bölgesine yardım etmek için giden ve depremden etkilenip başka bölgelere gitmek isteyen vatandaşlara fahiş fiyatlara çorba sattığı iddia edilen işletmeye göz yummadı, ibret verici bir ceza verdi.

1 MİLYON 860 BİN TL PARA CEZASI VERİLDİ

Ticaret Bakanlığı deprem bölgesinde fahiş fiyatla çorba satan tesise göz yummadı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen büyük depremin ardından sosyal medyada yol kenarındaki bir dinlenme yerinin çorba satıldığını gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı. deprem. deprem bölgesinden veya ülkemizin diğer bölgelerine gitmeye çalıştı. Bu firma hakkında Bölümümüze çok sayıda şikayet gelmiştir. İl Ticaret Genel Müdürlüğümüzün fahiş fiyat ile birlikte fiyat etiketi yönetmeliği gereğince yapılan incelemede yukarıdaki yol kenarı dinlenme alanı için toplamda 1 milyon 860 bin TL tutarında idari para cezası uygulanması için karar verilmiştir."



Ticaret Bakanlığı deprem bölgesinde fahiş fiyatla çorba satan tesise göz yummadı

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