Deprem bölgesinde hasarlı binaların tespitleri e-Devlet üzerinden yapılmaya başlandı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep deprem koordinasyon toplantısının ardından açıklama yaptı. Kurum, deprem bölgesindeki hasarlı binaların tespitlerinin yapılabilmesi hakkında konuştu. Bakan Kurum, vatandaşların depremden etkilenen yapılarının hasar durumunu öğrenebilecekleri süreç hakkında şu bilgileri verdi: "Vatandaşlarımız evlerinin hasar durumunu adres ve telefon numaralarını girerek, TC kimlik numaralarını girerek görüntüleyebilirler. İster e-devlet üzerinden ister hatatespit.csb.gov.tr ​​adresinden bakımlı, hafif hasarlı evlere erişim; bu adreslerden orta, ağır hasarlı ve acil yıkımı olan evlere girilemeyeceğini bilebilirler." dedi.Depremin 5. gününde bçlgedeki her geçen dakikanın çok önemli olduğunu vugulayan Bakan Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımız dün ailelerimizin moralini yerine getirme, kentteki depremzedeleri ve arama kurtarma çalışmalarını gözden geçirmek için çadır kentte hemşehrilerimizi ziyaret etti. Yaşadığımız afet nedeniyle devletimiz, milletimiz ve dünyadaki birçok yardım kuruluşu bilinçli olarak Tüm illerimizde seferberlik başlattı. Gaziantep'te bugüne kadar 2 bin 529 canımızı kaybettik. 12 bin 468 yaralı kardeşimiz hastanede tedavi ediliyor. Burada yaralı kardeşlerimizi ve ihtiyaç sahibi gördüğümüz tüm aileleri ziyaret ediyoruz. Bunlara karşı her türlü önlemi alıyoruz. Tabii şunu da ifade etmek istiyorum; çünkü insanlarımız tüm acıları paylaşıyor. Ölen kardeşlerimiz bizim ailemizdir. Her zaman yanlarında olacağız. Ellerini asla bırakmayacağız. Gaziantep'te 1324 binada arama kurtarma çalışmaları başladı. Arama kurtarma faaliyetlerimiz kapsamında sadece 108 gemide arama kurtarma faaliyeti yürütüyoruz. Kalan binalarda ise çalışmalar tamamlandı” diye konuştu.İnsani yardım çalışmalarının devam ettiğini anlatan Bakan Murat Kurum, ulaşılamayan köylere 5 helikopterle ulaştığını bildirdi. Tüm köylerin ihtiyaçlarının eş zamanlı olarak karşılandığını anlatan Enstitü, 16 bin 900 kişi ile arama kurtarma çalışmalarını son dakikaya kadar kesintisiz sürdüreceğini kaydederek şöyle konuştu: "Umudumuz hala canlı. Dünden beri 90 saatte kurtarılan yavrularımız var.İnşallah tüm illerdeki gibi Gaziantep'te de son dakikaya kadar mücadeleye devam etme niyetindeyiz. Barınma ve beslenme önlemlerini alıyoruz. Tüm birimler, hava ve yer destek ekipleri çalışıyor. Köyümüze gidip onlara destek olmaya çalışıyoruz. 5 helikopter hizmet veriyor. Tüm köylerin acil ihtiyaçları bir anda karşılanıyor.Bakan Murat Kurum, tüm bölgelerdeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve şu an için 130 bin kişiyi geçici barınaklara yerleştirdiklerini söyledi. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi gerektiğini aktaran Bakan Kurum, “Vatandaşlarımızın binalarına hasar tespiti devam ediyor. Bu arada vatandaşlarımıza da geçici alanlarda hizmet veriyoruz. 130 bin vatandaşımızı geçici konutlarda barındırıyoruz. Bu süreç bitene kadar kendileriyle çalışmaya devam edeceğiz. Nurdağı ve İslahiye'ye su ve elektrik temini süreci başladı. Köylerimizde de kısmi çözümler getirdik. İnşallah kalıcı çözümün de takipçisi oluruz. İletişim problemlerimiz var.Tüm alanlar için sırayla gidiyoruz. Bölgede baz istasyonları dağıttık. Bölge genelinde iletişim sürecini yürütüyoruz. Enkaz kaldırma ve artçı sarsıntıların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımızı surlarla çevrili binalara sokmamız gerekiyor. Tüm illerimizde uzmanlarımızla hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Gaziantep'te 4 bin 475 bina, 12 bin 423 konut, konut ve iş yeri ağır hasar gördü ve yıkıldı. Bu kararlar alınana kadar binalara girilmemesi gerektiğini belirtmek isterim. Ağır, orta ve çökmüş binalara girilemez. Tespit çalışması tamamlandıktan sonra daha az hasarlı ve hasarsız binalar için kullanılabileceğini belirtmek isterim."