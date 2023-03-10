EKONOMİ
10 Mart 2023 - 15:29

Deprem bölgesinde olan kooperatiflere sıfır faizli kredi: Üst limit 50 bin TL!

Hazine Bakanı Nureddin Nebati, Dünya Kadınlar Günü'nde depremden etkilenen illerde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine işlerinde kullanmak üzere faizsiz kredi verileceğini söyledi.

EKONOMİ
10 Mart 2023 - 15:29
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Deprem bölgesinde olan kooperatiflere sıfır faizli kredi: Üst limit 50 bin TL!


Kahramanmaraş'ı vuran ve 10 ilde ağır hasara yol açan depremin ardından yaraların sarılması yönünde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hazine Bakanı Nureddin Nebati, yaptığı bir son dakika açıklamasında kadın girişimciler için sıfır faizli kredi kullandırılacağını duyurdu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalar yapan Bakan Nebati, söz konusu kredilere ilişkin limitin de 50 TL'ye kadar olduğunu aktardı.

Çalışmak, üretmek ve ortak değerleri geleceğe taşımak için birleşen ve kalkınma yolunda inançla ilerleyen kadınların yanında yer aldıklarını dile getiren Bakan Nureddin Nebati, kadın girişimcilerin yaralarını adım adım sardıklarını ve olmaya devam etme yolunda ilerlediklerini söyledi.



Deprem bölgesinde olan kooperatiflere sıfır faizli kredi

"172 BİN KADIN GİRİŞİMCİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ"

Kadın girişimciler için hazırlanan 'Kredi Destek Programı' ile 172 bin civarı kadın girişimci ile görüşme yaptıklarını belirten Bakan Nebati, Halkbank'ın, depremden etkilenen kadın kooperatifleri için Can Simidi Kredi Destek Programı'nı oluşturduğuna dikkat çekerek açıklamalarına şöyle devam etti:

"Depremden etkilenen illerde faaliyetlerini sürdüren kadın kooperatifleri işletme giderleri için faizsiz olarak kullanmak üzere 50 bin liranın üzerinde limitli kredi kullanabilecek. Toplamda 143 kadın kooperatifinin yararlanacağı bu krediler bir yılı ödemesiz olmak üzere toplam 36 ay süreyle yenilenebilir."

Kadınlar için Kooperatif Hayat Ek Kredisi'ne ek olarak KGF Kadın Girişimci Garantili Destek Kredisi'ni de kurduklarını söyleyen Nebati, "KGF'nin Kadın Girişimcilere Garantili Destek Kredisi programı kapsamında kadın girişimciler için bir yıl 36 ay geri ödemesiz kredi alıyor. Kredi, ticari vadeli ve toplam 60 TL kredi ile bir aylık yatırım kredisine de hak kazanacak." dedi.

Deprem bölgesinde olan kooperatiflere sıfır faizli kredi

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