Kahramanmaraş'ı vuran ve 10 ilde ağır hasara yol açan depremin ardından yaraların sarılması yönünde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hazine Bakanı Nureddin Nebati, yaptığı bir son dakika açıklamasında kadın girişimciler için sıfır faizli kredi kullandırılacağını duyurdu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalar yapan Bakan Nebati, söz konusu kredilere ilişkin limitin de 50 TL'ye kadar olduğunu aktardı. Çalışmak, üretmek ve ortak değerleri geleceğe taşımak için birleşen ve kalkınma yolunda inançla ilerleyen kadınların yanında yer aldıklarını dile getiren Bakan Nureddin Nebati, kadın girişimcilerin yaralarını adım adım sardıklarını ve olmaya devam etme yolunda ilerlediklerini söyledi.
EKONOMİ
10 Mart 2023 - 15:29
Deprem bölgesinde olan kooperatiflere sıfır faizli kredi: Üst limit 50 bin TL!
Hazine Bakanı Nureddin Nebati, Dünya Kadınlar Günü'nde depremden etkilenen illerde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine işlerinde kullanmak üzere faizsiz kredi verileceğini söyledi.
EKONOMİ
10 Mart 2023 - 15:29