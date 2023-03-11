Deprem bölgesindeki 10 il için isteğe bağlı 12 bin 700 atama yapılacak!













SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İSTİHDAMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada, depremden etkilenen 10 il için diğer 71 ilden 12 bin 700 kişinin isteğe bağlı yer değişiklik kurasıyla atamalarının yapılacağını bildirdi. Bakan Koca, isteğe bağlı yer değişikliğine ilişkin yapılacak kura ile 12 bin 700 atamanın yapılacağına ilişkin yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Depremden etkilenen 10 il için 71 ilden yapılacak kura ile 12 bin 700 atama gösterilecek.İsteğe bağlı atamaların 1.881'i uzman, 249'u tabip, 146'sı diş hekimi, 232'si diş hekimi, 81'i eczacı, 4.255'i hemşire, 1.302'si ebe, 4.024'ü paramedik ve teknisyen olmak üzere 530'u diğer gruplarda sağlık çalışanlarıdır. SON GÜN 15 MART 2023 Sağlık Bakanlığı Randevu-Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında iller arası atamalar çin isteğe bağlı çekiliş talepleri Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) yapılmaktadır. Bu talepler için son gün ise 15 Mart'tır. Söz konısı yerleştirme işlemleri 30 Mart'ta noter huzurunda yapılacaktır. Hizmet puanlarıyla birlikte hizmet süreleri yüksek olan çalışanlara öncelik verilecektir. Hizmet puanları ve hizmet süreleri aynı olanların arasında yapılacak tercih kura ile belirlenecektir.