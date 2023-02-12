Deprem bölgesindeki 10 ilde 1 Mart Pazartesi gününe kadar derslere ara verildi!













BAKAN MAHMUR ÖZER'İN AÇIKLAMALARI;

Kahramanmaraş Pazarcık depremiyle ilgili incelemelerini sürdüren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem sonrasındaki eğitim süreci ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, 71 ilde okulların 20 Şubat günü açılacağını belirtirken depremden etkilenen 10 ilde eğitim 1 Mart Pazartesi günü başlatılacağını bildirdi. Öte yandan depremden etkilenen öğrenciler için özel okulların kapasitesinin artırılacağı açıklayan Bakan Özer, özel eğitim kurumlarıyla gerekli görüşmeleri yaptıklarını söyledi. Konuşmasında özel okullarda yer alan yüzde 3'lü kapasiteyi yüzde 10'a çıkarmayı planladıklarını söyleyen Bakan özer, yüzde 7'lik kapasitenin 10 ilden gelen depremzede öğrenciler için kullanılacağını ifade etti.- 20 Şubat itibariyle 71 eyalet eğitime başlayacak. Artık uzantma olmayacak. - 1 Mart'a kadar 10 eyalette dersler askıya alındı. 10 eyalette ikili eğitim başlatılacak. - On eyalet, dersi iki yarıyıl zorunlu hale getirmeyi hedefliyor. Özel kurumlar, şehit ve gazi ailelerine kapasitelerinin yüzde 3'üne kadar tam burslu destek verebilmektedir. - Bölgedeki tüm binalar için hasar tespitlerini Şubat ayı sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Yani orta derecede hasarlı, hasarlı bir binaların.. 1 Mart'a kadar bu bölgede duraklatıldı. 1 Mart'tan itibaren, 10 eyalette topluluk eğitimini açma kararları almayacağız. Covid salgını sürecinde olduğu gibi ilçe ve okul bazında kararlar alıyoruz. - Özel okullarda kapasiteyi yüzde 3'ten yüzde 10'a çıkarıyoruz. Bu yüzde 7'yi yalnızca 10 eyaletteki öğrenciler için kullanacağız.