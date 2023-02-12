Kahramanmaraş Pazarcık depremiyle ilgili incelemelerini sürdüren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem sonrasındaki eğitim süreci ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, 71 ilde okulların 20 Şubat günü açılacağını belirtirken depremden etkilenen 10 ilde eğitim 1 Mart Pazartesi günü başlatılacağını bildirdi. Öte yandan depremden etkilenen öğrenciler için özel okulların kapasitesinin artırılacağı açıklayan Bakan Özer, özel eğitim kurumlarıyla gerekli görüşmeleri yaptıklarını söyledi. Konuşmasında özel okullarda yer alan yüzde 3'lü kapasiteyi yüzde 10'a çıkarmayı planladıklarını söyleyen Bakan özer, yüzde 7'lik kapasitenin 10 ilden gelen depremzede öğrenciler için kullanılacağını ifade etti.
EĞİTİM
12 Şubat 2023 - 14:43
Deprem bölgesindeki 10 ilde 1 Mart Pazartesi gününe kadar derslere ara verildi!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 Şubat'ta 71 ilde okulların açılacağını duyurdu. Özer, depremden etkilenen 10 eyalette derslerin 1 Mart'a kadar tatil edileceğini açıkladı. Bu arada Bakan Özel, özel okullardaki burslu öğrenci kontenjanlarını yüzde 3'ten yüzde 10'a çıkarılacağını bildirdi.
EĞİTİM
12 Şubat 2023 - 14:43