EĞİTİM
20 Şubat 2023 - 13:07

Deprem bölgesindeki 10 ilde eğitim öğretim takvimi belli oldu!

Deprem bölgesindeki okulların ne zaman açılacağına dair bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, illere göre okulların açılış tarihlerini açıkladı. Deprem bölgelerinin 3 kategoriye ayrılacağını belirten Bakan Özer, deprem bölgelerinin yıkımından etkilenen 10 ilde eğitim öğretim takvimini duyurdu.

EĞİTİM
20 Şubat 2023 - 13:07
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Deprem bölgesindeki 10 ilde eğitim öğretim takvimi belli oldu!


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'da düzenlemiş olduğu bir basın toplantısında, Osmaniye ile Gaziantep'te eğitime ara verilmesi ile ilgili kararın 13 Mart'a kadar uzatıldığını belirtirken Adıyaman ve Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş ve Hatay'da ise bu tarihin 27 Mart'a kadar uzatılacağını açıkladı.

Malatya'da kurulan 'Afet Koordinasyon Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen Milli Eğitim Bakanı Özer, deprem bölgesindeki eğitim sürecine ilişkin önemli bilgiler verdi.



Deprem bölgesindeki 10 ilde eğitim öğretim takvimi belli oldu!

1 MART'TA 4 İLDE OKULLAR AÇILACAK

Milli Eğitim Bakanı Özer, “1 Mart'tan itibaren Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın merkez ve tüm ilçelerinde eğitim-öğretime başlayacağız” dedi.

Deprem bölgesindeki eğitim sürecinin 3 kategoriye ayrıldığını belirten Bakan Mahmut Özer, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'daki eğitim izninin 27 Mart'a kadar uzatılması yönünde bir karar aldıklarını bildirdi.

2 İLDE EĞİTİM 13 MART TARİHİNE KADAR UZATILDI

Gaziantep ve Osmaniye için okulların açılış tarihinin 1 Mart olarak alındığını fakat yapılan çalışmalar kapsamında bu sürenin 13 Mart'a kadar uzatıldığını aktardı.

Deprem bölgesindeki 10 ilde eğitim öğretim takvimi belli oldu!

EDİTÖR
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