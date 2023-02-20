Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'da düzenlemiş olduğu bir basın toplantısında, Osmaniye ile Gaziantep'te eğitime ara verilmesi ile ilgili kararın 13 Mart'a kadar uzatıldığını belirtirken Adıyaman ve Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş ve Hatay'da ise bu tarihin 27 Mart'a kadar uzatılacağını açıkladı. Malatya'da kurulan 'Afet Koordinasyon Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen Milli Eğitim Bakanı Özer, deprem bölgesindeki eğitim sürecine ilişkin önemli bilgiler verdi.
EĞİTİM
20 Şubat 2023 - 13:07
Deprem bölgesindeki 10 ilde eğitim öğretim takvimi belli oldu!
Deprem bölgesindeki okulların ne zaman açılacağına dair bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, illere göre okulların açılış tarihlerini açıkladı. Deprem bölgelerinin 3 kategoriye ayrılacağını belirten Bakan Özer, deprem bölgelerinin yıkımından etkilenen 10 ilde eğitim öğretim takvimini duyurdu.
EĞİTİM
20 Şubat 2023 - 13:07