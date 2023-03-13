Deprem bölgesindeki 3 ilde öğrenciler için ders zili çaldı!













1 MİLYON 298.119 ÖĞRENCİ EĞİTİME BAŞLADI

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu ildeki okullardaki yenileme ve restorasyon çalışmalarına hız verilmişti. Başlatılan çalışmaların sonunda Adana, Gaziantep, Osmaniye ve bu illerin depremden etkilenen tüm ilçelerindeki okulların yeniden açılabileceğine karar verildi. Bu kapsamda 3 il ve ilçelerinde yaşayan öğrenciler için ders zili bugün itibariyle çaldı. Depremden etkilenen 10 ilde Milli Eğitim Bakanlığı'na ait 20 bin 868 binadan 24'ü yıkılırken 3'ü ağır hasar gördü. Bugüne kadar 10 eyaletteki tüm okullar için hasar raporları hazırlandı.Hasar alan okullardaki yenileme ve restorasyon çalışmaları hızla tamamlanırken bu kapsamda bugün Adana'da 497.852, Gaziantep'te 662.502 ve Osmaniye'de 137.765 olmak üzere toplamda 1 milyon 298.119 öğrenci eğitime başladı. Adana, Osmaniye ve Gaziantep'te dersler yeniden başlatılırken . 1 Gaziantep Lisesi öğrencileri, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudular ve daha sonra sınıflasrına geçtiler. Bakanlık, okullara başlayan üç eyaletteki öğrencilere 9 milyon 513 bin 430 430 ders, kaynak kitap ile birlikte defter ve kırtasiye setleri yolladı.