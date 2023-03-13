6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu ildeki okullardaki yenileme ve restorasyon çalışmalarına hız verilmişti. Başlatılan çalışmaların sonunda Adana, Gaziantep, Osmaniye ve bu illerin depremden etkilenen tüm ilçelerindeki okulların yeniden açılabileceğine karar verildi. Bu kapsamda 3 il ve ilçelerinde yaşayan öğrenciler için ders zili bugün itibariyle çaldı. Depremden etkilenen 10 ilde Milli Eğitim Bakanlığı'na ait 20 bin 868 binadan 24'ü yıkılırken 3'ü ağır hasar gördü. Bugüne kadar 10 eyaletteki tüm okullar için hasar raporları hazırlandı.
EĞİTİM
13 Mart 2023 - 11:50
Deprem bölgesindeki 3 ilde öğrenciler için ders zili çaldı!
Adana, Gaziantep, Osmaniye ve bu illerin depremden etkilenen tüm ilçelerinde dersler yeniden başlatıldı.
EĞİTİM
13 Mart 2023 - 11:50