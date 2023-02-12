Deprem bölgesindeki davalara 2 ay erteleme kararı!







DAVALARA 2 AY ERTELEME KARARI







134 SORUMLULUK SUÇLUSUNA YÖNELİK İŞLEMLER

YAĞMALAMA YAPTIKLARI TESPİT EDİLEN 57 KİŞİ TUTUKLANDI

Deprem bölgesinde incelemelerini devam ettiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kameraların karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda konuşma yapan Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş depreminde çöken binaların sorumluları hakkında 134 kişinin tutuklandığını, 3 kişinin tutuklandığını duyurdu.Bakan Bekir Bozdağ, açıklamalarında ayrıca, deprem bölgesinde adli davaların 2 ay areyle ertelenmesi yönünde bir karar aldıklarını bildirdi. Bozdağ, yıkılan binayla ilgili soruşturmada 7 kişinin tutuklandığını, 7 zanlının da yurt dışına çıkışlarının yasaklandığını söyledi.Bozdağ'ın açıklamasının satırları şöyle:* Savcılık, depremin vurduğu illerde hızlı bir şekilde adli soruşturmalar açılıp yürütülmesi ve sorumlu olduğuna inanılan zanlıların tutuklanması için aktif olarak çalışıyor. Yıkılan binalardan 134 şüpheli sorumlu, bu zanlılardan 3'ü tutuklanırken 7'si gözaltına alındı 114 kişinin tutukluluğu sürüyor. Dikkatsiz hatalar tespit edildiğinde, yasaların gerektirdiği tüm işlemler yapılacaktır.* Savcılık hem yağma, hem hırsızlık hem de yardımlaşma olaylarında ülkemizin acısını istismar ederek soruşturma yürütüyor. Hemşerilerimizi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Savcılarımız kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Bu bölgede 75 farklı davada 64 sanık yargılandı, 57'si tutuklandı. * Deprem bölgesindeki dava ve duruşmalara 2 ay süreyle ara verildi. 10 ilde ikamet eden ve bu ilde ikamet eden geçici ikamet edenler ülke çapında 2 ay süreyle askıya alındı. * Alanda hırsızlık ve gasp durumlarında 4 gün gözaltı süresi uygulanacaktır. Gözaltı kontrol süresi bu alanda sadece 60 gün uygulanacaktır. *Vatandaşlarımızın suç teşkil eden fiillere ilişkin tebligat ve şikayetleri deprem öncesinde olduğu gibi deprem sonrası aynı titizlik devfam edecektir.