Deprem bölgesindeki illerde hava nasıl? Meteoroloji'den yurt geneli ve deprem bölgesi hava durumu verileri!













METEOROLOJİ'DEN İL İL HAVA SICAKLIKLARI

KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU





MALATYA HAVA DURUMU





GAZİANTEP HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre, yurdumuzun kuzey, orta ve doğu kesimleri parçalı çok bulutlu, Karadeniz kıyısı ve Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul'un Anadolu yakası, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Karabük civarı sulu kar ve kar bekleniyor, diğer yerlerde hava az bulutlu olacak. Don ve buzlanma olayının yanı sıra iç kesimlerde ve doğu kesimlerde sis ve aynı zamanda pus hadisesi görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerdeki yaylaları ile Doğu Anadolu'nun yamaç ve yaylaları çığ tehlikesi altındadır. Sıcaklıkların önemli ölçüde değişmesi beklenmiyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsimsel ortalamanın altında olduğu tahmin edilmektedir.Meteoroloji verilerine göre illerimizdeki beklenen sıcaklıklar ve hava koşulları şöyle:ANKARA: 2 derece İSTANBUL: 6 derece İZMİR: 11 derece KOCAELİ: 5 derece MANİSA: 8 derece ADANA: 14 derece ANTALYA: 14 derece HATAY: 11 derece K.MARAŞ: 6 derece ESKİŞEHİR: 3 derece KONYA: -2 derece BOLU: 1 derece KASTAMONU: 2 derece SAMSUN: 5 derece TRABZON: 7 derece ELAZIĞ: 3 derece ERZURUM: -9 derece MALATYA: -2 derece DİYARBAKIR: 7 derece GAZİANTEP: 6 derece SİİRT: 6 derece ŞANLIURFA: 9 dereceCumartesi: Güneşli, bulutlu, sabah ve akşam sis, kuzey rüzgarı 5-15 km/sa, min/maks sıcaklık: -2/6 Pazar: Parçalı bulutlu, kuzey rüzgarı 5-15 km/sa, sert rüzgar 30-40 km/sa, min/maks sıcaklık: -3/6 Pazartesi: Parçalı bulutlu, rüzgar 5-15 km/sa kuzey, sert rüzgar 30-40 km/sa, min/maks sıcaklık: -2/7 Salı: Parçalı bulutlu, kuzey rüzgarı 5-15 km/sa, kuvvetli rüzgar 5-15 km/sa, min/maks sıcaklık: -2 / 6Cumartesi: Parçalı bulutlu, gece boyu sabah saatlerinde sis ve pus, rüzgar Güney, 5-15 km/sa, minimum/maks sıcaklık: -12/-2 Pazar: Parçalı bulutlu, gece boyu sabah saatlerinde, rüzgar güney, 5-15 km/sa, minimum/maks sıcaklık: -10/0 Pazartesi: Parçalı bulutlu, gece ve sabah sisli, güneyli rüzgar 5-15 km/sa, minimum/maks sıcaklık: -11/-1 Salı: Hafif bulutlu, gece boyu sabah saatlerinde puslu, rüzgar 5-15 km/sa güneyden, minimum/maksimum sıcaklık: -11/-1Cumartesi: parçalı bulutlu, kuzey rüzgarı 10-20 km/sa 30-50 km/sa, min/maks sıcaklık: -4/7 Pazar: Parçalı bulutlu, kuzeybatı rüzgar 5/15 km/sa, min/maks sıcaklık: -4/7 Pazartesi: parçalı bulutlu, kuzey rüzgarı 5/15 km/sa, min/maks sıcaklık: -5/6 Salı: parçalı bulutlu, kuzey rüzgarı 5/15 km/sa, min/maks sıcaklık: -5/5