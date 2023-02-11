GÜNDEM
11 Şubat 2023 - 12:16

Deprem bölgesindeki illerde hava nasıl? Meteoroloji'den yurt geneli ve deprem bölgesi hava durumu verileri!

Meteoroloji yetkililerinin son veri güncellemelerine göre bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor ve deprem bölgesinde sıcaklıklar gece sıfırın altına, Malatya'da -12 derecenin altına düşmesine rağmen yağış bildirilmiyor.İşte yurt geneli ve deprem bölgesi hava durumu..

GÜNDEM
11 Şubat 2023 - 12:16
2 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Deprem bölgesindeki illerde hava nasıl? Meteoroloji'den yurt geneli ve deprem bölgesi hava durumu verileri!
TAKİP ETTAKİP ET


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre, yurdumuzun kuzey, orta ve doğu kesimleri parçalı çok bulutlu, Karadeniz kıyısı ve Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul'un Anadolu yakası, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Karabük civarı sulu kar ve kar bekleniyor, diğer yerlerde hava az bulutlu olacak.

Don ve buzlanma olayının yanı sıra iç kesimlerde ve doğu kesimlerde sis ve aynı zamanda pus hadisesi görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerdeki yaylaları ile Doğu Anadolu'nun yamaç ve yaylaları çığ tehlikesi altındadır. Sıcaklıkların önemli ölçüde değişmesi beklenmiyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsimsel ortalamanın altında olduğu tahmin edilmektedir.



Deprem bölgesinde hava durumu

METEOROLOJİ'DEN İL İL HAVA SICAKLIKLARI

Meteoroloji verilerine göre illerimizdeki beklenen sıcaklıklar ve hava koşulları şöyle:

ANKARA: 2 derece

İSTANBUL: 6 derece

İZMİR: 11 derece

KOCAELİ: 5 derece

MANİSA: 8 derece

ADANA: 14 derece

ANTALYA: 14 derece

HATAY: 11 derece

K.MARAŞ: 6 derece

ESKİŞEHİR: 3 derece

KONYA: -2 derece

BOLU: 1 derece

KASTAMONU: 2 derece

SAMSUN: 5 derece

TRABZON: 7 derece

ELAZIĞ: 3 derece

ERZURUM: -9 derece

MALATYA: -2 derece

DİYARBAKIR: 7 derece

GAZİANTEP: 6 derece

SİİRT: 6 derece

ŞANLIURFA: 9 derece

KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU

Deprem bölgesinde hava durumu

Cumartesi: Güneşli, bulutlu, sabah ve akşam sis, kuzey rüzgarı 5-15 km/sa, min/maks sıcaklık: -2/6

Pazar: Parçalı bulutlu, kuzey rüzgarı 5-15 km/sa, sert rüzgar 30-40 km/sa, min/maks sıcaklık: -3/6

Pazartesi: Parçalı bulutlu, rüzgar 5-15 km/sa kuzey, sert rüzgar 30-40 km/sa, min/maks sıcaklık: -2/7

Salı: Parçalı bulutlu, kuzey rüzgarı 5-15 km/sa, kuvvetli rüzgar 5-15 km/sa, min/maks sıcaklık: -2 / 6

MALATYA HAVA DURUMU

Deprem bölgesinde hava durumu

Cumartesi: Parçalı bulutlu, gece boyu sabah saatlerinde sis ve pus, rüzgar Güney, 5-15 km/sa, minimum/maks sıcaklık: -12/-2

Pazar: Parçalı bulutlu, gece boyu sabah saatlerinde, rüzgar güney, 5-15 km/sa, minimum/maks sıcaklık: -10/0

Pazartesi: Parçalı bulutlu, gece ve sabah sisli, güneyli rüzgar 5-15 km/sa, minimum/maks sıcaklık: -11/-1

Salı: Hafif bulutlu, gece boyu sabah saatlerinde puslu, rüzgar 5-15 km/sa güneyden, minimum/maksimum sıcaklık: -11/-1

GAZİANTEP HAVA DURUMU

Cumartesi: parçalı bulutlu, kuzey rüzgarı 10-20 km/sa 30-50 km/sa, min/maks sıcaklık: -4/7

Pazar: Parçalı bulutlu, kuzeybatı rüzgar 5/15 km/sa, min/maks sıcaklık: -4/7

Pazartesi: parçalı bulutlu, kuzey rüzgarı 5/15 km/sa, min/maks sıcaklık: -5/6

Salı: parçalı bulutlu, kuzey rüzgarı 5/15 km/sa, min/maks sıcaklık: -5/5

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ