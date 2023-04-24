NTV canlı yayınına katılan ve burada önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki eğitim sistemine ilişkin yeni kararlar aldıklarını bildirdi. Bakan Özer, alınan kararın detaylarını verirken programın zorunlu olmadığını söyledi ve Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerde telafi programı başlatılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamış olduğu 45 bin öğretmen atamasına ilişkin de konuşan Bakan Mahmut Özer, atamaların 8 Mayıs'tan itibaren geçerli olacağını aktardı. Özer, atamalara ilişkin çalışmalarını desteklemek için atamaların yüzde 50'sinin 10 eyalette yapılacağını kaydetti ve konuşmasında "Deprem bölgelerine ağırlık vereceğiz" ifadelerini kullandı.
EĞİTİM
24 Nisan 2023 - 12:19
Deprem bölgesindeki öğrencilere MEB'den telafi eğitim kararı!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir programda deprem bölgesindeki öğrencilere yönelik alınan bir kararı duyurdu. Bakan Özer, konuyla ilgili açıklamasında 1 Ağustos ile 1 Eylül tarihlerinin arasında öğrenciler için bir telafi programının hazırlandığını söyledi.
EĞİTİM
24 Nisan 2023 - 12:19