Deprem bölgesindeki öğrencilere MEB'den telafi eğitim kararı!













DEPREM BÖLGESİNDE 1 AYLIK TELAFİ PROGRAMI

NTV canlı yayınına katılan ve burada önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki eğitim sistemine ilişkin yeni kararlar aldıklarını bildirdi. Bakan Özer, alınan kararın detaylarını verirken programın zorunlu olmadığını söyledi ve Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerde telafi programı başlatılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamış olduğu 45 bin öğretmen atamasına ilişkin de konuşan Bakan Mahmut Özer, atamaların 8 Mayıs'tan itibaren geçerli olacağını aktardı. Özer, atamalara ilişkin çalışmalarını desteklemek için atamaların yüzde 50'sinin 10 eyalette yapılacağını kaydetti ve konuşmasında "Deprem bölgelerine ağırlık vereceğiz" ifadelerini kullandı.Deprem bölgesinde eğitime başlama sürecini valiliklere bıraktıklarını söyleyen Bakan Mahmut Özer, "Mahallelerin ritmine ve okulların şartlarına göre eğitim başladı. 10 Nisan'dan sonra Hatay ile Adıyaman'da kapatılacak okul kalmadı. Bugüne kadar tüm ilçelerde eğitime başlandı. 16 Haziran'dan itibaren okul yılını bitireceğiz. 1 Ağustos, 1 Eylül'de telafi edeceğiz. Burada öğrencilerimizin kayıplarını bir telafi programı ile telafi edeceğiz. Katılmak ise zorunlu değil." diye konuştu.