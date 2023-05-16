SİYASET
16 Mayıs 2023 - 19:18

Deprem bölgesinden oy alamayan Kılıçdaroğlu'ndan birlik mesajı: 'Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez!'

Cumhurbaşkanlığı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki halkımıza söylediğimiz her şeyin 10'unu düşünün, 1'ini söyleyin. Hiçbir politika bu insanların kalbini kırmaya değmez." şeklinde ifadeler kullandı.

SİYASET
16 Mayıs 2023 - 19:18
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Deprem bölgesinden oy alamayan Kılıçdaroğlu'ndan birlik mesajı: 'Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez!'


Millet İttifakı ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük yıkımın yaşandığı deprem bölgesiyle ilgili mesaj yayınladı. Sosyal medyada deprem bölgesinin seçim tercihleri ile ilgili başlayan tartışmalara nokta koyması hedeflenen mesajda birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı.

Deprem bölgesinden oy alamayan Kılıçdaroğlu'ndan iyilik mesajı



Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde halkımıza söylediğimiz her şeyin 10'unu, 1'ini söyleyin. Hiçbir politika insanların kalbini kırmaya değmez." diye konuşurken "Siyasi tercihleri ​​ne olursa olsun, başta depremzedeler olmak üzere her bir vatandaşımız benim başımın üstündedir." ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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