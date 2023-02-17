Deprem bölgesinden taşınmak isteyenlere nakliyecilerden fırsatçı tarife













MALİYETLER BİRKAÇ KATINA ÇIKTI

"6 bin lira, 7 bin lira fiyat veriyorlar."

"YÜZDE 100 FİYAT YÜKSELTİĞİ DOĞRU DEĞİL"

Depremde zarar gören evlerindeki eşyalarını alarak başka yerlere taşımak isteyenler taşınmaya başladı. Üst katlara çıkmak için asansörlü ulaşım sistemini kullanmak zorunda kalan vatandaşlar fiyat fırsatçılığından şikayetçi oldu. Kahramanmaraş depreminde yüzlerce ev yıkıldı, ancak bazıları hasar gördü veya ağır hasar gördü. Depremin vurduğu illerden biri olan Gaziantep Nurdağı'nda hasar gören ev sakinleri eşyalarını tahliye etmeye çalıştı. Özellikle üst katlarda oturanlar, hasar nedeniyle evlerine giremezken, çözüm bulmak için vinçleri kullandı. Evin penceresinden asansörle indirilen bagajı kamyona yüklendi. Ancak hayatta kalanlar, ulaşım maliyetlerinin fırsatçı olduğundan şikayet ettiler.Depremzedelerden biri olan Ramazan Özkan, taşıma maliyetleri ile ilgili olarak "Sadece indirmek için taşımak için bile değil, bu açıkça fırsatçılıktır" dedi. Nurdağı'nda yaşayan Ramazan Özkan isimli afetzede, depremde ağır hasar alan binasından eşyalarını almak isterken fırsatçılardan şikayet etti ve konuşmasında, “Türkiye'de çok sayıda fırsatçı var. Biriyle konuştum 3 bin lira dedi, yarın dersem bin liraya indirir. Biri gelip 9 bin lira istedi. Sadece yere indirecek taşıma bedeli yok, 9 bin lira istedi. Bu çok utanç verici. İyi olabiliriz ama fırsatçıyız. İlk gün altınımız, gümüşümüz her şeyimiz içerideydi” dedi.Afet sonrası ulaşım sektöründe fırsatçılar ortaya çıktı. Evleri yıkılan veya ağır hasar gören Diyarbakırlılar evlerini taşımak zorunda kalırken, fırsatçılar onları hedef aldı. Evleri taşımakta kullanılan asansörler depremden önce 600 liradan kiralanırken fırsatçılar tarafından bu maliyet 5 bin liraya kadar çıkarıldı. Bu arada meslektaşları, deprem ve fiyat artışlarından yararlanan taşıyıcılara tepki gösterdiler. Evinden köye taşındığını iddia eden Nurettin Taş, şunları söyledi: AFAD, evde hasar meydana geldiğini söyledi. 4 bin liraya yeğeninin arabasını ve teleferiği getirdim. 1 bin liraydı şimdi 4 bin liraya çıktı" dedi.Evden eve nakliyat işiyle uğraşan Seymen Akar, fırsatçıların daha fazla olduğunu, fırsatçı olduklarını ve bizim kadar işine bakmadıklarını söyledi. Bir nakliyeci olan Mikail Şenol ise meslektaşlarının böyle bir şey yapmasının doğru olmadığını belirterek, şunları söyledi: Depremden sonra fırsatçı davranıyorlar ve yüksek fiyatlar talep ediyorlar. Akşam ise sabah verilen fiyat artık geçerli değil ve vatandaşlar mağdur oluyor. Tüm nakliyecilere bu rezalete son vermeleri çağrısında bulunuyorum. Devlet kurumları da buraya el atmalıdır. Asansör ve ulaşım için şu anda 3.500 lira. Şehir içi ulaşım ve asansör dahil 5.000 lira tutuyor. Depremden önce asansör fiyatına 500 lira kurtarır diyordun, şimdi neden kurtarmıyor diyorsun."Nakliye operatörü Abdurrahman Şahin fiyat artışını kabul etti, ancak yüzde 100'e çıkmayacağını vurguladı. Fiyat eleştirilerini yorumlayan taşıyıcı Abdurrahman şahin, şunları söyledi: Mesele sadece para değil, yukarılar hep çatlak ve bu nedenle adam 100 veya 200 lira fazla istiyorsa bunu göz önünde bulundurmak lazım. Yüzde 100 fiyat yükseltildi gibi bir durum yoktur. Amaç milleti mağdur etmek değildir. O binaların da sağlam yapıları var, onları tespit edip genelde sağlam binalara giriyorlar. Biz sadece beyaz eşya ve koltuk takımı alıyoruz. Önemsiz şeyleri umursamıyoruz. Sıradan yerler değil buralar çatışma bölgeleri gibi neredeyse."