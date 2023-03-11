EĞİTİM
11 Mart 2023 - 14:41

Deprem bölgesinden tayin isteyen öğretmenler dikkat: Başvuru süreci uzatıldı!

Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen bölgelerde sağlık raporunu alamayıp öğretmenlerin atama başvurusunun uzatıldığını bildirdi.

EĞİTİM
11 Mart 2023 - 14:41
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Deprem bölgesinden tayin isteyen öğretmenler dikkat: Başvuru süreci uzatıldı!


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin olduğu bölgelerden başka illere nakledilmek isteyen bin 80 öğretmen için sürecin tamamlandığını ve sağlık raporu alamadıklarından dolayı tayin isteyemeyen öğretmenlerin atama başvurusunun uzatıldığını söyledi.

Deprem bölgesinden tayin isteyen öğretmenler dikkat Başvuru süreci uzatıldı

SON BAŞVURU 17 MART



Bakan Özer, sosyal medya hesaplarından "Afetten etkilenen illerden başvuran 1.080 öğretmen başka illere nakledildi. Sağlık raporu almayan öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda 17 Mart son başvuru tarihi olarak karralaştırıldı." şeklinde ifadeler kullandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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