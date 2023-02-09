8 Şubat 2023 itibarıyla Dolar/TL alış fiyatı 19,05 TL, satış fiyatı ise 19,10 TL seviyesinde. Euro/TL alış fiyatı 20,43 TL, satış fiyatı 20,52 TL'dir. Sterlinin alış fiyatı 22,86 TL, satış fiyatı ise 23,03 TL. Japon Yeni için alış fiyatı 14,43 TL, satış fiyatı ise 14,53 TL. Dolar endeksi günü %0,06 artışla, 103,220 seviyesinden açtı. Euro dolar kuru ise şu sıralar 1,073 seviyesinde.
Finans
09 Şubat 2023 - 19:45
Deprem dolar, euro ve altın fiyatlarını vurdu! O rakamlara hızlıca ulaşıldı
Dolar, Euro ve altın yeniden artan bir hareketlilik ve dalgalanma yaşıyor.
Finans
09 Şubat 2023 - 19:45