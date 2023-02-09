Deprem dolar, euro ve altın fiyatlarını vurdu! O rakamlara hızlıca ulaşıldı

















8 Şubat 2023 itibarıyla altın fiyatları

8 Şubat 2023 itibarıyla Dolar/TL alış fiyatı 19,05 TL, satış fiyatı ise 19,10 TL seviyesinde. Euro/TL alış fiyatı 20,43 TL, satış fiyatı 20,52 TL'dir. Sterlinin alış fiyatı 22,86 TL, satış fiyatı ise 23,03 TL. Japon Yeni için alış fiyatı 14,43 TL, satış fiyatı ise 14,53 TL. Dolar endeksi günü %0,06 artışla, 103,220 seviyesinden açtı. Euro dolar kuru ise şu sıralar 1,073 seviyesinde.Altının onsu 1.876 dolar, altının gramı 1.164 TL, çeyrek altının alış fiyatı 1883 TL, satış fiyatı ise 1903 TL'den işlem görüyor. Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüş hem küçük hem de büyük ölçekli yatırımcıların dikkatini çekti. Fiyatlar, geçtiğimiz hafta rekor kıran fiyatların ardından ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı nedeniyle geriledi. 8 Şubat 2023 tarihi itibarıyle Cumhuriyet altını alış fiyatı 7.507 TL, satış fiyatı ise 7.581 TL'dir. Yarım altın 3.807 TL'den, tam altın 7.584 TL'den, Ata altın 7.782 TL'den, Ata5 ise 38.750 TL'den işlem görüyor. Gremse altın ise 18.980 TL'den işlem görüyor. Gümüşün gramının alış fiyatı 13,53 TL, satış fiyatı ise 14,12 TL.