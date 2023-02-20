Deprem enkazlarında bu tehlikeye dikkat! Akciğer hastalıklarına yol açıyor: Uzman isim uyardı







DEPREM SONRASI ENKAZ NASIL KALDIRILACAK? NELERE DİKKAT EDİLMELİ? TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESIİ AKÇELİK'TEN ASBEST UYARISI GELDİ







“1980 ÖNCESİ YAPILAN BİRÇOK BİNADA MEVCUT OLDUĞUNU TESPİT ETTİĞİMİZ MALZEME”

“ARAZÖZLER İLE YIKIM ESNASINDA SULAMA YAPILMASI GEREKİR”

Çevre mühendisi Cevahir Efe Akçelik, deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmalarında sağlık risklerine dikkat çekti. Asbest tehlikesine karşı önlem alınması gerektiğini belirten Akçelik, yıkım esnasında etrafı boşaltarak maskeler takılması ve arazözlerle enkazın üzerine su dökülerek tozun önlenmesi gerektiğini söyledi.Cevahir Efe Akçelik, depremzedelerin ve arama kurtarma çalışmalarına katılan personellerin FFP3 toz maskesi kullanması gerektiğini vurgulayarak, yıkım sırasında çevrede bulunan herkesin mümkün olduğunca uzaklaştırılması ve maskelerin takılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca enkaz üzerine su dökülerek toz çıkmasının engellenmesi gerektiğini belirtti ve deprem bölgesinde çalışan tüm personelin, risk altında olduğunu söyledi. Depremin neden olduğu yıkımın ardından Kahramanmaraş merkezli 11 kentte toz bulutlarının oluşması, bina inşaatlarında kullanılan asbestli malzemeler nedeniyle havada asbest liflerinin olabileceği konusunda meslek örgütleri tarafından uyarılar yapılıyor. Asbest, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ/ILO) tarafından "kesin kanserojen" olarak tanımlanmış ve 55 ülkede kullanımı yasaklanmıştır. Deprem sonrası yapılan çalışmalar sırasında asbest malzemesinin ayrıştırılmasının teoride mümkün olduğunu ancak uygulamada depremin niteliği nedeniyle bu işlemin gerçekleştirilmesinin zor olduğunu belirten TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre Mühendisi Cevahir Efe Akçelik, bu durumun insan sağlığı açısından büyük risk oluşturduğunu vurguladı.Cevahir Efe Akçelik, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Hatay'da yaptığı incelemelerde, asbest adı verilen malzemenin inşaatlarda izolasyon ve boruların ısınma gibi amaçlarla kullanılan bir yalıtım malzemesi olduğunu belirtti. Asbestin, çeşitli çatı malzemelerinde ve sıvalarda da rastlanabileceğini ve 1980 öncesi yapılan birçok binada mevcut olduğunu tespit ettiklerini söyleyen Akçelik, bu malzemenin solunum yoluyla vücuda girdiği zaman akciğer kanserine neden olabilen bir kanserojen madde olduğunu ifade etti. Dünya genelinde kullanımının yasaklandığını vurgulayan Akçelik, deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmalarında FFP3 toz maskesi kullanımı ve enkaz alanlarına su dökülmesi gibi basit önlemlerin alınmasının sağlık sorunlarının önlenmesinde önemli bir rol oynayabileceğini belirtti.TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre Mühendisi Cevahir Efe Akçelik, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından gerçekleşen yıkımların ardından binaların enkazlarının asbest içerebileceği uyarısında bulundu. Ancak teorik olarak asbestin ayrıştırılması mümkün olsa da, pratikte yıkım sayısının çok fazla olduğu ve bölgede yaşanan koordinasyonsuzluğun bu işlemi gerçekleştirmeyi mümkün kılmadığını belirtti. Çözüm önerisi olarak, enkaz alanında çalışan personelin ve arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan personele FFP3 toz maskesi takmaları gerektiğini ve enkaz alanlarının arazözlerle suyla sulanarak toz oluşumunun engellenmesi gerektiğini belirtti. Asbestli malzemenin temizlenmesiyle ilgili söylenenlerin gerçekçi olmadığını, Türkiye'de yeterli sayıda asbest söküm uzmanının bulunamayacağını söyledi.