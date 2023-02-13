Deprem felaketi piyasaları nasıl etkiledi? Dolar, Euro ve Altın ve Borsa'da son durum!

Son verilere göre, Türkiye'de yüzyılın en büyük felaketi olarak görülen Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle ölü sayısı 29 bin 605'e ulaştı. Bu üzücü olaydan hala mucizeler bekleniyor ama depremin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri hissedilmeye başlandı. Dolar ve TL tarihi zirvelerini sürdürürken, geniş bir alanda binlerce binanın yerle bir olmasına neden olan depremin etkisi piyasanın veri gündemini köşeye sıkıştırıyor. Euro TL güne sınırlı bir düşüşle başlarken Eurodolar paritesi de düşüyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, etkilenen bölgelerdeki evlerin yeniden inşasını bir yıl içinde bitireceğini söyledi ve geçen hafta ülkenin yeniden ayağa kalkmasını sağlamak adına yeni bir program hazırladıklarını söyledi.
13 ŞUBAT 2023 PİYASALARDA SON DURUM
TCMB, reeskont ve avans kredi
ödemelerini erteledi, etkilenen eyaletlerde üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi. Maliye Bakanlığı ise Temmuz ayı son gününe kadar mücbir sebep ilan etti ve bölgeye vergi ödemelerini erteledi ancak önce sorumlu kamu kurumlarına 100 milyar TL havale yapıldı. Borsa İstanbul, depremin ardından açık olduğu iki gün içerisinde yüzde 16 düştükten sonra bir haftadır kapalı. Döviz piyasasının arz ve talebini TCMB'nin hareketi belirlemesinden dolayı son aylarda piyasada güçlü bir hareket olmamıştır. TL geçen yıl özellikle ilk yarıda doların karşısında yüzde 29,6 değer kaybetti. USD/TL bu sabah 08:49 itibariyle 18.8250/18.8340 seviyelerinde dolaştı. Depremin ardından TL'nin, dolar karşısında fazla bir değişim göstermediği görüldü. Açık piyasalarda 20.0900 TL'den alınan euronun 20.0920 satış fiyatı olduğu belirtildi. Euro'nun cuma günü satış fiyatı 20 bin 1490 TL idi.
"Eurodolar paritesinde sınırlı düşüş"
Güne 1,0676 ile başlayan EUR/USD paritesi, yüzde 0,04 düşüşle 09:26'da 1,0675'ten işlem görüyor. Dünün en düşük seviyesi olan 1.0666'ya ve 1.0753'teki yüksek seviyelerine ulaştıktan sonra EUR/USD 1.0681'de kapandı. EUR/USD, 13 Şubat 2023'te 1,1033'e ve geçen ay 2 Şubat 2023'te 1,0656'da zirveye ulaştı.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem günü olan 13 Şubat Pazartesi günü düşüşe geçti. Geçen haftayı 128 liradan kapatan gram altının fiyatı yeni haftayı 125 liradan açtı. Çeyrek altın 1840 liradan işlem gördüğü belirtiliyor.