GÜNDEM
18 Mart 2023 - 20:26

Deprem felaketine ilişkin son bilanço açıklandı: Can kaybı sayısı 49 bin 589 kişi!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketi hakkında son bilgileri veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremlerde toplamda 49 bin 589 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklarken bunlardan 6 bin 807'sinin yabancı uyruklu olduğunu bildirdi.

GÜNDEM
18 Mart 2023 - 20:26
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Deprem felaketine ilişkin son bilanço açıklandı: Can kaybı sayısı 49 bin 589 kişi!


6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem çevresinde bulunan 10 ilde büyük yıkım meydana getirdi. Depremin hemen ardından başlatılan çalışmalar bölgede halen devam ettirilirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesindeki son bilançoyu kamuoyuna açıkladı.

Deprem felaketinde can kaybı sayısı 49 bin 589 kişi

CAN KAYBI SAYISI 49 BİN 589



Kahramanmaraş depreminde toplamda 49 bin 589 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini bildiren Fuat Oktay, bunlardan 6 bin 807'sinin yabancı uyruklu olduğunu söyledi. Oktay, Türkiye Tek Yürek kampanyası hakkında da bilgiler paylaşırken Türkiye Tek Yürek kampanyası için ayrılan miktarın 82.0454.611.000 lirasının AFAD hesaplarına aktarıldığını ifade etti.

Enkazın yüzde 22'sinin nihayet temizlendiğini açıklayan Fuat Oktay, "Bugüne kadar deprem yaşayan illerden toplam 345 bin 97 vatandaşın 14 Mayıs seçimlerinde oy kulanabilmeleri için kametgah değişimi yaptığını bildirdi.

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