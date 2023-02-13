Deprem felaketinin 8. gününde can kaybı 31 bin 643'e yükseldi!







AFAD: 10 İLDE TOPLAM 31 BİN 643 CAN KAYBU







Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem ile sarsıldı. 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem saat 04.17 sıralarında Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7.7 büyüklüğündeki bu depremi 13.24'te bir başkası izledi. Elbistan merkezli depremin büyüklüğü 7.6 oldu. Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yoğunlaşan depremlerin ardından 2 bin 724 artçı sarsıntı kaydedildi.AFAD, depremin sekizinci gününde 10 eyaletteki toplam ölü sayısının 31 bin 643'e yükseldiğini bildirdi. AFAD, 158.165 afetzedenin depremden etkilenen illerden diğer illere tahliyelerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.AFAD'ın verilerine göre, deprem bölgesinde yapılan çalışmalarda toplamda 238 bin 459 işçi ve 12 bin 322 araç ve iş makinesi çalışıyor. Diğer ülkelerden 9.793 yardım çalışanı etkilenen bölgelere gönderildi. Bölgede faaliyet gösteren 76 uçak, 170 helikopter ile birlikte 26 gemi bulunuyor.AFAD ile birlikte koordineli olarak çalışa, Kızılay, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları depremden etkilenen 10 ile 170.902 adet çadır ve 1 milyon 507.494 adet battaniye ulaştırılarak, 102.274 adet aile yaşam çadırı kurulumu gerçekleştirildi.Psikososyal Afet Yardım Grubu kapsamında Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Osmaniye ve Malatya'da 1.645 personel ve 164 araçla bölgede konuşlandırılmış dört gezici sosyal hizmet merkezi konuşlandırıldı. Deprem bölgesinde 99.916 ve deprem bölgesi dışında 10.734 kişi olmak üzere 110.650 kişiye psikososyal destek verilmiştir.