Deprem fırsatçılık dinlemedi! Konut sigortasına öyle bir zam geldi ki: Fiyat listesi şaşkına çevirecek!













Sigorta yaptıracaklar DASK teminatının düşük kalması nedeniyle vatandaşlar özel konut poliçelerini tercih etmeye başladı. Artan talebin devamından bazı şirketlerin fiyatları yükselişe geçti. DASK poliçelerinin en üst teminat limitinin 640 bin TL olması nedeniyle tamamlayıcı olan özel konut poliçesi yaptıranların sayısı arttı. Konut sigortasında deprem fırsatçılığına ilişkin tüm detaylar haberimizde. Alınan haberlere göre Bahçelievler'de sigortacılık yapan Gökhan Esen konu hakkında açıklamalarda bulundu. Evinizin bedeli 5 milyon TL, DASK maksimum 640 bin TL ödemesi yapılırken özel konut poliçesi tamamının ödenmesinde hatta içindeki eşyalarla beraber fiyatlarda talep doğrultusunda artışlar yaşandı. Esen, şimdi ise fiyatlar yüzde 30-40 civarında artış olacağını söylerken 1400 TL boş dair bedeli olurken eşyalı ise 3 bin TL civarında yer alıyor.Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, artan sigorta fiyatları üzerinden yorumlarda bulunurken 237. maddesine bakılarak ortada gerekçe yokken yalnızca taleple doğru orantılı öze sigorta poliçesinin fiyatlarının arttırılamayacağı belirtildi. Aydın Ağaoğlu, ülkenin içine düştüğü zor durumdan faydalanarak haksız kazanç peşine düşenlerin kamuoyuna ifşa edilmesi gerektiği yönünde bilgi verildi. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 20 Şubat itibarıyla deprem bölgesinden 221 bin 663 başvuru aldığını ve 519 milyon 177 bin lira tazminat ödemesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, bölgede 1 milyon 129 bin DASK poliçesi olduğunu belirtirken toplamda 2 milyon 150 bin civarında konut olduğu belirtildi.