Deprem kader değildir demişti... Nihat Hatipoğlu ayrıldığını duyurdu: Bu sözlerle veda etti







NİHAT HATİPOĞLU'NDAN VEDA AÇIKLAMASI!







Üniversitede kurucu rektör olarak yer alan Nihat Hatipoğlu ayrılık açıklamasında bulundu. Açıklamasında yaş sınırına geldiğini belirtti. Veda mesajını paylaştı. Nihat Hatipoğlu paylaştığı veda mesajı nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.Sosyal medya üzerinden Nihat Hatipoğlu merak edilen konu ile ilgili açıklama yaptı. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kurucu rektör Nihat Hatipoğlu, veda mesajını paylaştı.Yayınladığı programlar ile tanınan ilahiyatçı Hatipoğlu, aynı zamanda kurucu rektör olarak 4 yıldır görev yapmaktaydı. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden ayrıldığını sosyal medya üzerinden açıkladı. Açıklamasında şu sözleri söyledi: Dört yılımı doldurdum. Yaş sınırına da geldim." dedi. Oldukça köklü, dinamik bir üniversitenin rektörü iken yeni gelen kişiye başarılar dileyerek ayrıldığını dile getirdi. Açıklamasına şu sözler ile devam etti. "Dini tebliğimiz son nefesimize kadar devam edecektir inşallah. Yeter ki Allah razı olsun." dedi. Sosyal medyada veda mesajında ise şu sözleri söyledi:'Dostlar. 4 yıl öncesinde Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine Kurucu Rektör görevi ile atanmıştım. Bu süre zarfında kuruluşunu tamamlayıp 3000 öğrenciye ulaşmıştık. İslami ilimler ve Tıp Fakültesi başta olmak üzere bir çok programı başlattık. Bugün itibari ile görevimin sonuna geldim. Teşekkür ederim.' sözleri ile ifade etti.