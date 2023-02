Deprem kırmızı et fiyatlarını da vurdu! Her ilde fiyatlar değişti: İşte zamlı et fiyatları!

Ulusal Kırmızı Et Konseyi, yılbaşından bu yana %30'un üzerinde artış gösteren kırmızı et fiyatlarına yeni bir zam yapıldığını açıkladı.Yağsız dana etinin fiyatı 5 Ocak'ta ortalama 126,87 TL iken 16 Şubat'ta 163,87 TL'ye yükseldi. Konsey ayrıca bölgelere göre et fiyatlarını analiz ederek, ortalama fiyat artışının geçen aya göre %21,2, geçen yıla göre ise %140,1 olduğunu ortaya koydu. Kuzu karkas ortalama fiyatı 146,03 TL oldu.Farklı bölgelerde kırmızı etin fiyatı Ege'de 164,20 TL, Akdeniz'de 162,5 TL, Marmar'da 163,40 TL, İç Anadolu'da 164,5 TL, Doğu Anadolu'da 160 TL, Güneydoğu Anadolu'da 65 TL, Karadeniz'de 167,5 TL oldu. Kırmızı ette değişim oranı geçen aya göre %14, geçen yıla göre ise %100,7 oldu.