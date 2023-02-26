EKONOMİ
26 Şubat 2023 - 15:45

Deprem kırmızı et fiyatlarını da vurdu! Her ilde fiyatlar değişti: İşte zamlı et fiyatları!

Kırmızı Et Fiyatları Yükseldi

EKONOMİ
26 Şubat 2023 - 15:45
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Deprem kırmızı et fiyatlarını da vurdu! Her ilde fiyatlar değişti: İşte zamlı et fiyatları!
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Ulusal Kırmızı Et Konseyi, yılbaşından bu yana %30'un üzerinde artış gösteren kırmızı et fiyatlarına yeni bir zam yapıldığını açıkladı. 




Yağsız dana etinin fiyatı 5 Ocak'ta ortalama 126,87 TL iken 16 Şubat'ta 163,87 TL'ye yükseldi. Konsey ayrıca bölgelere göre et fiyatlarını analiz ederek, ortalama fiyat artışının geçen aya göre %21,2, geçen yıla göre ise %140,1 olduğunu ortaya koydu. Kuzu karkas ortalama fiyatı 146,03 TL oldu. 

kırmızı ete yine zam

Farklı bölgelerde kırmızı etin fiyatı Ege'de 164,20 TL, Akdeniz'de 162,5 TL, Marmar'da 163,40 TL, İç Anadolu'da 164,5 TL,  Doğu Anadolu'da 160 TL, Güneydoğu Anadolu'da 65 TL, Karadeniz'de 167,5 TL oldu. Kırmızı ette değişim oranı geçen aya göre %14, geçen yıla göre ise %100,7 oldu.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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