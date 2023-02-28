Deprem korkusu talepleri patlattı! Binanızın sağlamlığını öğrenmek için cebinizden bu miktar çıkacak!







DEPREM DAYANIKLILIK TESTİ







6 Şubat tarihinde yaşanan yüzyılın felaketi sonrasında ülkede özellikle deprem riski olan illerde yaşayan insanlar depreme dayanıklılık testlerine başvurmaya başladı. Peki deprem dayanıklılık testi ne kadar yapılıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında oturduğu binanın depreme dayanıklı olup olmadığını merak eden insanlar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenmiş kurumlar aracılığıyla testleri yaptırabiliyor. Bakanlık resmi internet sitesi üzerinde belediye, kurumlar, üniversiteler, firmalar ve özel kuruluşlara yer veriyor. Özellikle belediyelerde betonlardan numune alınarak tarama testleri yapılıyor ve bu raporlar kısa süre içinde kişilere ulaştırılıyor. Ancak alınan karotlarla, numunelerle yapılan ayrıntılı testler daha uzun sürüyor. Riskli olarak tespit edilen binaların maliyetleri kat malikleri tarafından ödeniyor, testler için binada oturan kişilerden yalnızca bir kişinin bile başvuru yapması gerekiyor.Karot raporu olarak bilinen testler sonrasında oturulan binanın depreme ne kadar dayanıklı olup olmayacağı ortaya çıkıyor. Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan tarafından yapılan açıklamaya göre özellikle İstanbul'da beklenen olası büyük deprem sebebiyle insanların oturdukları binanın durumu ile ilgili kaygı yaşadığı belirtildi. Türkkan, insanların projeler alındıktan sonra yapılacak çalışmalar ile binanın projeye uyup uymadığının tespitinin yapıldığını belirtti. Aynı zamanda deprem dayanıklılık testlerinin bu proje uyumu yapıldıktan sonra kolondaki tespitin yapılması, beton numunesi alınması, demirlerin pay payı ile birlikte testlerinin yapılmadı, devamında zemin etüdü yapıldığını, statik analiz ve performans analizi ile birlikte oturulan binada güçlendirme çalışması yapılıp yapılamayacağı ile ilgili sonuçların ortaya çıkarılacağı öğrenildi. Bir kişinin 6-7 katlı, 20 daire bulunan bir bina için yaptığı başvurunun analizlerinin 30 gün sürebileceği belirtildi. Rapor hazırlamak için bina büyüklüğü gibi birçok etkenin etkili olduğu ve ücretlerin 20 bin TL'den başladığı öğrenildi.