Deprem korkusundan uykuları kaçanlar dikkat! Depreme karşı en güvenli şehir açıklandı: 500 yıl deprem riski yok!

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen peş peşe depremlerin yol açtığı yıkım ve kayıplarla başa çıkmaya çalışırken vatandaşlar, deprem gerçeğiyle yüzleşiyor. Bu süreçte, insanlar en güvenli yerler hakkında araştırmalar yaparak kendilerini ve sevdiklerini korumak istiyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, önemli açıklamalarda bulunarak ülkenin 500 yıl boyunca en güvenli yerlerinin neresi olduğunu paylaştı.
TÜRKİYE'NİN DEPREM KONUSUNDA EN GÜVENLİ ŞEHİR: KAHRAMANMARAŞ
DEPREM, PSİKOLOJİLERİ OLUMSUZ ETKİLEDİ
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, depremler sonrasında insanların psikolojilerinin olumsuz etkilendiğini ve herhangi bir depremin büyük bir depreme mi işaret ettiği konusunda endişe duyduklarını belirtti. Fakat Özener, bu düşünceden çıkılması gerektiğini ve önemli olanın gerekli tedbirlerin alınması olduğunu vurguladı. Ayrıca, Kayseri'nin deprem sıralamasında yüksek bir risk taşımadığını, diğer bölgelere göre daha mütevazi bir yerde olduğunu söyledi. Özener, ayrıca Kahramanmaraş'ın önümüzdeki 500 yıl için en güvenli yerlerden biri olduğunu ifade etti ve bir daha o büyüklükte bir depremin olması için 500 yıl geçmesi gerektiğini belirtti.