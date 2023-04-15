Deprem korkusundan uykuları kaçanlar dikkat! Depreme karşı en güvenli şehir açıklandı: 500 yıl deprem riski yok!







TÜRKİYE'NİN DEPREM KONUSUNDA EN GÜVENLİ ŞEHİR: KAHRAMANMARAŞ





DEPREM, PSİKOLOJİLERİ OLUMSUZ ETKİLEDİ











Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen peş peşe depremlerin yol açtığı yıkım ve kayıplarla başa çıkmaya çalışırken vatandaşlar, deprem gerçeğiyle yüzleşiyor. Bu süreçte, insanlar en güvenli yerler hakkında araştırmalar yaparak kendilerini ve sevdiklerini korumak istiyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, önemli açıklamalarda bulunarak ülkenin 500 yıl boyunca en güvenli yerlerinin neresi olduğunu paylaştı.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremler sonrasında yapılan açıklamalarda, önümüzdeki 500 yıl boyunca en güvenli yerin Kahramanmaraş olduğunu belirtti. Bu açıklama, vatandaşların gelecekteki yapılaşma planlamalarında dikkate almaları gereken bir bilgi olarak öne çıkıyor. Öte yandan, Melikgazi Belediyesi ve Kandilli Rasathanesi işbirliğiyle düzenlenen "Depremde Bildiklerimiz, Bilmediklerimiz" adlı seminere Prof. Dr. Haluk Özener, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AFAD Kayseri İl Müdürü Osman Atsız ve çok sayıda vatandaş katıldı.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, depremler sonrasında insanların psikolojilerinin olumsuz etkilendiğini ve herhangi bir depremin büyük bir depreme mi işaret ettiği konusunda endişe duyduklarını belirtti. Fakat Özener, bu düşünceden çıkılması gerektiğini ve önemli olanın gerekli tedbirlerin alınması olduğunu vurguladı. Ayrıca, Kayseri'nin deprem sıralamasında yüksek bir risk taşımadığını, diğer bölgelere göre daha mütevazi bir yerde olduğunu söyledi. Özener, ayrıca Kahramanmaraş'ın önümüzdeki 500 yıl için en güvenli yerlerden biri olduğunu ifade etti ve bir daha o büyüklükte bir depremin olması için 500 yıl geçmesi gerektiğini belirtti.