Deprem mağduru esanaflar için hazırlanan kredi paketinin detayları açıklandı!







FAİZ ORANI YÜZDE 7,5 OLARAK TANIMLANDI

kredi paketinin detayları açıklandı">









ÜST LİMİTLER EK ŞEKLİNE TANIMLANACAK

31 ARALIK'TA SONA ERİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Hayata Dönüş Kredisi' adı verilen esnafa yardımın detayları ortaya çıktı. Maliye ve Hazine Bakanlığı'na göre, depremden kötü etkilenen eyalet ve ilçelere yönelik finansman paketleri, deprem bölgesinin tamamı ile sınırlı olacak. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'nın aynı sıra depremden ciddi şekilde etkilenen tüm ilçeler ile Gaziantep'e bağlı İslahiye ve Nurdağı'nda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların bu yardımdan yararlanmaları teşvik edilmektedir.Esnaf ve sanatkarlar için hazırlanan kredi paketlerinde 250 bin liraya kadar çekilen krediler 60 ay vadeli 12 ay ödemesiz işyeri kredisi şeklinde veriliyor. Kredinin faiz oranı yüzde 7,5 olarak sabitlenmiş ancak kredinin yarısı Hazine tarafından karşılanmıştır. Ödeme sıklığı 12 ay ödemesiz dönemden sonra 1, 3 ve 6 ay taksitlendirilir. Mevcut kooperatif ortakları için, Kooperatif Esnaf Kredilerini (ESKK) garanti ediliyor ve doğrudan ödemeler için banka teminatı garantiler sunuluyor.Kredi paketinin kullanım koşulları da belirlendi. Bununla birlikte 6 Şubat'tan önce depremden ağır hasar almış ve vergi belgesi olan işletmeleri hedef alınacak. Müşterinin erteleme süresi içindeki faizi, ödeme planına göre bir sonraki yılda bölünecek ve belirli bir süre üzerinden ödenecektir. Kredi limitleri, mevcut işletme kredisi kişisel limitlerine dahil olmayıp, ayrıca tanımlanmıştır. Deprem İşyeri Alım veya Destek Kredisi kullanan üreticiler bu kredilerden yararlanamazlar.İşletme faaliyetlerinin durumu sadece elektronik ortamda yönetilmekte ve deprem nedeniyle faaliyetlerine geçici olarak ara vermiş olanlar dahi kredi alabilmektedir. Ticaret Odasına ve Siciline kayıtlı bireysel işletmelere açıktır. Kredi paketinin süresi 31 Aralık 2023'te doluyor.