Deprem mağduru esanaflar için hazırlanan kredi paketinin detayları açıklandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Hayata Dönüş Kredisi' adı verilen esnafa yardımın detayları ortaya çıktı. Maliye ve Hazine Bakanlığı'na göre, depremden kötü etkilenen eyalet ve ilçelere yönelik finansman paketleri, deprem bölgesinin tamamı ile sınırlı olacak. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'nın aynı sıra depremden ciddi şekilde etkilenen tüm ilçeler ile Gaziantep'e bağlı İslahiye ve Nurdağı'nda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların bu yardımdan yararlanmaları teşvik edilmektedir.
FAİZ ORANI YÜZDE 7,5 OLARAK TANIMLANDI
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Esnaf ve sanatkarlar için hazırlanan kredi paketlerinde 250 bin liraya kadar çekilen krediler 60 ay vadeli 12 ay ödemesiz işyeri kredisi şeklinde veriliyor. Kredinin faiz oranı yüzde 7,5 olarak sabitlenmiş ancak kredinin yarısı Hazine tarafından karşılanmıştır. Ödeme sıklığı 12 ay ödemesiz dönemden sonra 1, 3 ve 6 ay taksitlendirilir. Mevcut kooperatif ortakları için, Kooperatif Esnaf Kredilerini (ESKK) garanti ediliyor ve doğrudan ödemeler için banka teminatı garantiler sunuluyor.