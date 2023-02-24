GÜNDEM
24 Şubat 2023 - 20:18

Deprem nedeniyle seçim ertelensin talebine YSK'dan emsal teşkil eden karar!

Yüksek Seçim Komisyonu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından seçimlerin ertelenmesi ihtimalinin tartışıldığı bir dönemde emsal teşkil eden bir karar verdi. İYİ Parti YSK Genel Başkanı Mustafa Tolga Öztürk'ün haberine göre Yürütme Kurulu, Elazığ ilçe seçim komisyonunun Güneykent (Elazığ) ilçesi muhtarlık seçiminin depremden dolayı ertelenip ertelenemeyeceğine ilişkin soru önergesinde meclisin belirlenen tarihte seçim yapılmalı kararını verdiği ifade edildi.

GÜNDEM
24 Şubat 2023 - 20:18
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Deprem nedeniyle seçim ertelensin talebine YSK'dan emsal teşkil eden karar!


Seçimlerin ertelenmesi tartışmaları siyasi gündeme girerken, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem 11 eyaleti kasıp kavurdu. AKP'nin kurucularından Bülent Arınç, seçimin ertelenmesi çağrısında bulundu, ancak muhalefet, seçimlerin planlandığı gibi devam etmesi gerektiğini savunarak reddetti. Tartışma ilerledikçe YSK'dan bir emsal karar oluştu.

Deprem nedeniyle seçim ertelensin talebine YSK'dan emsal teşkil eden karar



İYİ Parti YSK Başkanı Mustafa Tolga Öztürük, Elazığ 2. İlçe Seçim Komisyonu'nun bugünkü YSK toplantısında deprem nedeniyle Güneykent (Elazığ) Muhtar ilçesinde seçimlerin ertelenmemesine/ertelenmemesine karar verdiğini söyledi.

"MUHTARLIK SEÇİMİ ERTELENMELİ"

Güneykent muhtarlığı, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden biri olan Elazığ Merkez İlçeye bağlı Güneykent Mahallesi'nde 5 Mart 2023'te yapılacak "İhtiyarlar Reisliği ve Şurası" seçiminin ertelenmesini talep etti. Bu talep üzerine 2. ilçe Elazığ Merkez seçim komisyonu başkanı YSK'dan söz konusu seçimin yapılması konusunda görüş istedi. Bugünkü program toplantısında bunu tartışan YSK, "seçimin belirlenmiş olan tarihte yapılmasına" karar verdi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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