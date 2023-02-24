Deprem nedeniyle seçim ertelensin talebine YSK'dan emsal teşkil eden karar!

Seçimlerin ertelenmesi tartışmaları siyasi gündeme girerken, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem 11 eyaleti kasıp kavurdu. AKP'nin kurucularından Bülent Arınç, seçimin ertelenmesi çağrısında bulundu, ancak muhalefet, seçimlerin planlandığı gibi devam etmesi gerektiğini savunarak reddetti. Tartışma ilerledikçe YSK'dan bir emsal karar oluştu.
İYİ Parti YSK Başkanı Mustafa Tolga Öztürük, Elazığ 2. İlçe Seçim Komisyonu'nun bugünkü YSK toplantısında deprem nedeniyle Güneykent (Elazığ) Muhtar ilçesinde seçimlerin ertelenmemesine/ertelenmemesine karar verdiğini söyledi.