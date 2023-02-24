Deprem nedeniyle seçim ertelensin talebine YSK'dan emsal teşkil eden karar!













"MUHTARLIK SEÇİMİ ERTELENMELİ"

Seçimlerin ertelenmesi tartışmaları siyasi gündeme girerken, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem 11 eyaleti kasıp kavurdu. AKP'nin kurucularından Bülent Arınç, seçimin ertelenmesi çağrısında bulundu, ancak muhalefet, seçimlerin planlandığı gibi devam etmesi gerektiğini savunarak reddetti. Tartışma ilerledikçe YSK'dan bir emsal karar oluştu.İYİ Parti YSK Başkanı Mustafa Tolga Öztürük, Elazığ 2. İlçe Seçim Komisyonu'nun bugünkü YSK toplantısında deprem nedeniyle Güneykent (Elazığ) Muhtar ilçesinde seçimlerin ertelenmemesine/ertelenmemesine karar verdiğini söyledi.Güneykent muhtarlığı, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden biri olan Elazığ Merkez İlçeye bağlı Güneykent Mahallesi'nde 5 Mart 2023'te yapılacak "İhtiyarlar Reisliği ve Şurası" seçiminin ertelenmesini talep etti. Bu talep üzerine 2. ilçe Elazığ Merkez seçim komisyonu başkanı YSK'dan söz konusu seçimin yapılması konusunda görüş istedi. Bugünkü program toplantısında bunu tartışan YSK, "seçimin belirlenmiş olan tarihte yapılmasına" karar verdi.