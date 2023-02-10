Deprem nedeniyle seçimler ertelenir mi? Meral Akşener'den seçim tarihi açıklaması: '18 Haziran’a kalabilir!'







2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ NE ZAMAN?







İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tüm Türkiye'yi derinden etkileyen deprem sonrası bölgeye giderek incelemelede bulundu. Depremde ağır hasar alan illerimizden birisi olan Gaziantep'e de bir ziyaret gerçekleştiren Akşener'in ziyareti sırasındaki izlenimlerini ise gazeteci Murat Yetkin kaleme aldı.Murat Yetkin, "Deprem seçim gününü etkiler mi? Erdoğan, OHAL sonrası seçimi ertelemeye mi zorlar?" şeklinde sorular yöneltiği İYİ Parti lideri Merak Akşener'in memnun olmadığını gösteren bir ifade takınarak seçim gününün 14 Mayıs gününe yetişeceğini sanmadığını söylediğini 18 Haziran'a kalabileceği konusunda bir düşüncesi olduğunu belirttiğini aktardı.Savaş nedeniyle Anayasa'nın 78. maddesi seçim yapılmasına izin vermiyorsa TBMM'nin de depremden dolayı seçimlerin 1 yıl süreli ertelenmesine ilişkin bir kararının olabnileceğini aktaran Murat Yetkin, Akşener'in böyle bir kararın alınacağını düşünmediğini sözlerine ekledi. Yetkin yazısında Meral Akşener'in "Bu doğrultuda biz siyasiler olarak seçimlerin yapılmasına yönelik üzerimize düşeni yapacağız. Bunu yapmak zorundayız" dediğini de yazısına ekledi. Diğer taraftan, Yetkin'in aktardığına göre Meral Akşener, "ucube tek adam rejimi"ne işaret ederek, "2014'ten beri Sayın Erdoğan çok istedi ve gerçekleştirdi. Devletin ciddiyetinden ve liyakatinden yoksun bir kurum haline gelmiş. Tek adam sisteminin sonuçları bunlar. Bütün hata ve hatalardan tamamen Erdoğan sorumludur" diye konuştu.