









PROFESÖRLER KONUŞTU! YENİ DEPREM GELİYOR!







Büyük İstanbul Depremi' fikrini ortaya atan ABD'li jeofizik uzmanı Ross Stein dahi hatalı açıklamalarını kabul edip, 6.5 şiddetinde bir depremin o da ancak yüzde 1-2 ihtimalle olabileceğini ifade ediyor ancak Türkiye'deki bazı profesörler ilk açıklamayı baz alıp bu yeni açıklamaları görmezden geliyorlar.

Bu fay bahsedilen kadar büyük bir deprem üretmez çünkü çok sığ. Derinlik 7 km. Fakat orada fay iki parça, birbirleriyle bağlantılı değil, atlamış faylar. Dolayısıyla bunlar bir seferde kırılmaz. İkinci fay dediğimiz Büyükçekmece-Yeşilköy arasındaki fay aktif değil.





Deprem okları İstanbul'a çevrildi! Ünlü uzmandan akıllara durgunluk veren açıklama: Bilinenleri unutturdu! Kahramanmaraş Pazarcık merkez üssünde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından yeni depremin nerede olacağı merak ediliyor. Konunun uzmanlarından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte beklenen o deprem ve inanılmaz iddialar...Daha Kahramanmaraş depremi sindirilmemişken korkutucu uyarılar geldi. Felakete hazır olun. Şehirler yerle bir olacak. İstanbul depremi gerçeğiyle yüzleşmeye hazır mısınız diyen deprem uzmanından akıl almaz açıklamalar.İstanbullulara uyutmayacak açıklamalar konunun uzmanlarından geliyor. İşte ayrıntılar...Prof. Dr. Şener Üşümezsoy deprem hakkındaki görüşlerini paylaştı. Beklenilen İstanbul depremi hakkında konuşan Üşümezsoy'un görüşleri ise şu şekilde: