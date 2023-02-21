Deprem olunca neden mavi ışık yayılır?







DEPREMDEN ÖNCELİ MAVİ IŞIK







6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan iki büyük deprem felaketi sonrasında insanlar depremlerle ilgili birçok konuyu merak etmeye başladı. Peki depremlerden önce neden mavi ışık oluşur? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Depremlerle ilgili NASA araştırmacısı Friedemann Freund deprem öncesinde oluşan mavi ışığın deprem ışığı olarak isimlendirildiğini, yalnızca mavi olmadığını, kayıtlar esnasında yanıp söndüğünü hatta bazı ışıkların dakikalarca sürebildiğini belirtti. Uzman isim konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı;'Tektonik stres alanında olan dünyanın manyetik alanı ya da iyonosferin yerel olarak yok olması bir parlama etkisine sebep olabilir ya da teknotik stres piezoelektrik etki üretebilir ve kuvars içindeki kaya belli bir şekilde sıkıştığı zaman güçlü voltaj üretilir. Bu voltaj da havaya gider, hava iyonize olur ve tribolüminesans prensibi denilen parlak elektrik ışığı yayılır. Magmatik kaya kristallerinde sismik aktivite esnasında kuvvetli stresle ezilip hasar gördükleri ve peroksijen bağları kırılıp oksijen anyonları iyonize olduğu zaman yukarı doğru hareket etmeleriyle hava iyonlaşarak plazma oluşur.'