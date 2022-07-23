Deprem öncesi alınabilecek önlemler! Deprem sırasında nelere dikkat etmeliyiz? Deprem öncesi alınacak tedbirler...

Depremlerin ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyor. Türkiye'de büyük küçük depremler her an meydana gelebilir. Deprem öncesi yapacağınız hazırlıklar hayatımızı kurtarabilir. İşte deprem öncesi yapılması gerekenler...
Deprem öncesi yapılması gerekenler- Ev, rezidans, gökdelen, bina gibi konutların kaygan topraklarda olmaması gerekir. Müteahhitler bu arazilere dikkat ederek bir konut inşaa etmelidir.
-İnşaat yapılırken kullanılan malzemelerin depreme dayanıklı olması gerekir. -İmar planına göre konutlar dikilmelidir. -Dik yamaçlara, kayabilecek toprak üzerine ve vadilere konut yapılmamalıdır. - Yağışın çok olduğu bölgelere, çiğ tehlikesi olan bölgelere konut yapılmamalıdır. - Binalar inşaa edilirken dayanıklılık önde gelmelidir. -İnşaa edilen konutlara deprem sigortası yapılmalıdır. Yukarıda belirttiğimiz önlemler inşaat yapılırken depreme karşı alınması gerekenler önlemlerdi. Şimdi ise sizlere evde eşyalardan yana korunmak için alabileceğimiz önlemlerden bahsedeceğiz. - Dolap, raf, konsol gibi eşyaların üzerine kayabilecek sert cisimleri koymaktan kaçınmalısınız. - Soba, ısıtıcılar gibi eşyalar sabitlendirmemiz gerekir. - Deprem anında üzerimize düşebilecek büyük eşyalarında duvarlara veya yere sabitlenmesi gerekir. - Evimizde kullandığımız avizelerin duvarın avizeyi taşıyabileceğinden emin olmamız gerekir. Ve avizeler ayna ve pencerelerden uzak konumlandırılmalıdır. - Dolap kapaklarına kilit takılmalıdır. - Vanaları ve sigortaları otomatik konuma getirmek gerekir. -Binalarda bulunan yangın merdivenleri veya acil çıkış yerlerinin önlerinde engel olacak bir eşya veya cismin bulunmaması gerekir. - Deprem öncesi aile bireylerinin deprem anında ne yapılaması gerektiğini canlandırıması ve aile bireylerinin depren anında ne yapması gerektiği planlaması gerekir. - Deprem anında tüm ailenin aynı yerde olması gerekmektedir. - Önemli belgelerin bir kopyası olması ve ulaşılacak bilecek bir numarayı kağıda yazıp dosya içine koyması gerekmektedir. -Bina içerisinde ise uygun bir yangın söndürme aleti bulundurması gerekir. 1- Yangın tüpünün herkesin bildiği bir yerde olması gerekir. 2- Duvara sabit olması gerekmektedir. 3-Bina ile ilgisi olan firmanın kontrol ve bakım işleri aksamadan en az yılda 1 kere yapması gerekir. 4-Asansör bulunan binalarda asansörün çevresinde herkesin görebileceği dikkatini çekecek şekilde " Deprem Sırasında Kullanılmaz" uyarısı asılmalıdır.