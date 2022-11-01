Deprem risk raporu nedir, ne işe yarar? Deprem risk raporu nereden ve nasıl alınır? Deprem risk raporu alma süresi ve maliyeti

DEPREM RİSK RAPORU NEREDEN ALINIYOR?

DEPREM RİSK RAPORU ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

DEPREM RİSK RAPORU NE KADARDIR?

Kentsel dönüşümden yararlanmak için, 6306 sayılı kanun avantajlarını kullanarak, bireysel başvuru yapılması sonrasında deprem risk raporu alındığında binanızı yıktırarak onun yerine daha esnek ve güvenilir bir yapıya dönüştürebilirsiniz. Evinin eski ve riskli olduğunu düşünenler, bu rapor sayesinde evleri veya binalarının yerine daha sağlamını yaptırma fırsatı bulurlar.Deprem risk raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onay verdiği kurum ve kuruluşlardan alınmaktadır. Bu kurumların içinde belediyeler, üniversiteler, kamu kurumları, meslek odaları ya da özel firmalar yer almaktadır. Söz konusu yerlere başvuru işlemi yapıldığında size ortalama 1 hafta sonrasına gün verilir. Başvuru sonrasında yetkili kişiler inceleme yaparak gerekli ölçüm ile tespitleri yapar. Binadan alınan örnekler laboratuvar incelemesine yollanır ve bu incelemenin sonucu da 7-10 gün içinde çıkar. Bu rapora göre risk raporu hazırlanır. Söz konusu risk raporu şu şekillerde verilir: - Bina sağlam - Bina yenilenmeli - Binaya takviye güçlendirme gerekiyorDeprem risk raporu almak isteyenlerden talep edilen evraklar şunlardır: - İlgili Belediyeler İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’nden binaya ait statik veya mimari proje - İlgili Belediyede binaya ait proje bulunmadığı takdirde hazırlatılacak binanın taşıyıcı sistem rölöve projesi - Varsa bina için daha önce almış olduğunuz teknik raporlar - Bakanlık lisanslı kuruluş başvuru dilekçesi - Tapu fotokopisi - Nüfus cüzdanı fotokopisi - Tapudan kat maliklerini ve arsa oranlarını belirten bağımsız bölüm gösterir belgeDeprem risk raporu almak kişi başına ortalama 200 ila 300 TL arasında değişiyor. Söz konusu miktarı binada oturan her kat maliki vermektedir. Ancak bu ücreti karşılayacak maddi durumu olmayanlar veya bina yıkımı ile onarımını kendisi yapacak olanların bu ücreti 2 sene ödemesiz 120 aylık vadeyle borçlandırma imkanı da bulunuyor.