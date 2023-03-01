









İSTANBUL'U KUZEYE TAŞIMA ÖNERİSİ







"Bilimin yapması gereken bu 500-600 bini 20 milyon noktanın içinden çekip bulmak. Bunu bulduktan sonra kamu otoritesinin yapması gereken gerekli finansal ayağı saplamak vatandaş için. Vatandaşın da buna gönüllü olması. Yani bu onun varlığıydı ama bu varlığı iyileştirmek için para harcaması gerekebilir."

Deprem riski tüm planları değiştirdi! İstanbul artık oraya taşınacak: Çağrı yapıldı. Deprem için seferberlik çağrısında bulundu. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında uzmanların konuşmaları daha bir ciddiyetle dinlenir oldu. Uzmanlar konu ile ilgili araştırmalarını yaparken bir sonraki olası depremin nerede olacağı ve yıkımının hangi boyutta olacağı yönünde ODTÜ'lü uzmanlar raporlarını yayınladı. Paylaşımları ile korkutucu tablonun ve neticenin çok vahim olabileceğini söyleyen ODTÜ'lü deprem uzmanları İstanbul depremi için bir önerisi var. Seferberlik ilan edilmesi gerektiğini belirten uzmanların açıklamaları ve yaşanacak İstanbul depreminin felaket içeren sonuçları...Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 45 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz deprem felaketi nedeniyle gözler şimdi de beklenen Marmara depremine çevrilmiş durumda. Bilindiği üzere Kahramanmaraş'ta deprem olacağı açıklanmıştı. Şimdi de Marmara bölgesin bir deprem bekleniyor. Beklenen bu deprem nedeniyle vatandaşlar endişeli. Marmara depremi öncesi pek çok uzman bölgede inceleme yapıyor ve yapıları denetliyor. ODTÜ'den gelen uzmanlar ve aralarında Profesör Doktor Barış Binici'nin bulunduğu bir grup akademisyen bir çıkarımda bulundu. Binici açıklamasında; İstanbul'da yaşanacak bir deprem felaketinde yıkımın sonuçlarının yapılaşmadaki sıkışıklık nedeniyle yüksek olabileceğini söylerken, İstanbul'un da daha kuzeye alınması gerektiğini söyledi. İşte diğer ayrıntılar...Kahramanmaraş'ta 06 şubat tarihinde 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından 10 ilde büyük bir yıkım ve tahribat oluştu. Can kaybının 45 bini geçmesi nedeniyle gözler Marmara depremine çevrildi. Konunun uzmanları gelerek incelemelerde bulundu. Olası bir İstanbul depreminin etkilerini araştırdı. İstanbul'da yaşanacak depremin diğer illerdeki depremlerden daha büyük bir etkiye sahip olunacağı konusunda hem fikir olan uzmanlar, akademisyenler raporlarını hazırladı. Ülke genelinde acil harekete geçme uyarısında bulunan akademisyenler, ülkece genel seferberlik ilan edilmesi gerekir, dedi. Yoksa olası bir Marmara depreminin sonuçları Kahramanmaraş depreminin sonuçlarından daha da büyük olacak. Yaşanılan acıların bu kadar taze ve kötü olması nedeniyle kırmıza alarm veren uzmanlar, ülkenin hareket geçmesi konusunda çağrıda bulundu. Genel bir seferberlik ile bir binanın tasfiye edilmesini ve şehrin boşaltılması gerektiği konusunda önerilerde bulunuldu. işte Binici'nin açıklamaları: