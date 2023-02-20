YAŞAM
20 Şubat 2023 - 18:45

Deprem sigortası yaptırmadan bunlara dikkat! Sakın bu yanlışı yapmayın

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında vatandaşlar deprem sigortalarını da merakla araştırmaya başladı. Peki deprem sigortası yapılırken nelere dikkat edilmeli? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
20 Şubat 2023 - 18:45
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Deprem sigortası yaptırmadan bunlara dikkat! Sakın bu yanlışı yapmayın
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6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında ülkedeki diğer vatandaşlar da deprem sigortalarını araştırıyor. Peki deprem sigortası yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Deprem sigortası ne kadar önemli? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DEPREM SİGORTASI ÖNEMİ

Deprem sigortası sonrasında Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin deprem sigortası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şahin'in açıklamaları şu şekilde; 'Deprem olmayan, zarar görmeyen bir şehirde deprem olma ihtimaline karşı kaskodan kaçınmak doğru değil. Sigorta şirketlerinin böyle bir hakkı olamaz. 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun açık bir şekilde bunu belirtiyor. Satıcı ve sağlayıcı arasında bunu satmaktan kaçınma durumu olamaz. 



Deprem Sigortası Önemleri

Kayseri'de, Yozgat'ta, Ankara'da deprem yok, burada risk var diye kasko yapılmaması söz konusu olamaz. Bu durumla karşılaşan vatandaşın CİMER'e şikayet etmesi gerekiyor. Örneğin tüketici başvuru yaparsa ve şirket kasko yapamayacağını söylerse bu durumda şirketin sebebi öğrenilmeli. Tüketiciler bu konuda haklı konumda. Satıcılara cezai işlem uygulanabilir. Bu durum Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılıksız kalmaz. Deprem sigortası yapılırken primin yüksek çıkmaması için 150 metrekare eve 50 metrekare diye yazılıyor. Ama bir yıkım olduğu zaman tüketici de ödemeyi 50 metrekare üzerinden alıyor. Sigorta şirketleri yıkım olan yerlerde metrekare başına ödeme yapar. 150 metrekare bir evin inşaat maliyeti 400 bin, satış değeri 1 milyon TL olur. Sigorta şirketi ödemeyi inşaat maliyeti üzerinden yapar. Buna dikkat edilmesi gerekiyor.' 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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