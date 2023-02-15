Deprem sonrası apar topar durdurulmuştu! O diziler yeniden izleyici karşısına çıkacak: İşte yayın tarihleri! Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan Kahramanmaraş depremi nedeniyle dizi ve film set ekipleri karavanlarını, jeneratörlerini depremzedelerin hizmetine sunmuştu. Kahramanmaraş Pazarcık merkez üssü olmak üzere peş peşe yaşanan 7,7 ve 7,6'lık felaketlerin ardından dizi ekipleri ülke için olağanüstü hal ilan etmişti. Tüm teçhizatlarını bölgelere gönderen dizi ekiplerinden bir haber geldi. İşte detaylar...
DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan deprem felaketi nedeniyle tüm kanallar yayın politikalarını durdurup deprem özel yayınlarını yapmaya başlamıştı. Her kanalda yayınlanan deprem içerikli yayınlar nedeniyle yeni bölümünün yarın yayınlanması bekleyen Aile dizisi de ertelenmişti. Dizinin yayın zamanı ileri bir tarihe çekildi. Dizinin ne zaman başlayacağı ise merak ediliyor. İşte dizi ve film piyasasındaki son gelişmeler.
Dizi ve film piyasası için gözler çarşamba akşamı yayınlanacak olan deprem özel yayınına çevrilmiş durumda. Tüm kanallarda ortak yardımlaşma ve dayanışma özel yayını yapılacak. Bu yayından sonra kanalların normal akışlarına dönmesi bekleniyor. Bu özel deprem yayınından sonra Aile dizisi de izleyiciler ile buluşacak.