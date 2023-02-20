GÜNDEM
20 Şubat 2023 - 12:23

Deprem sonrası askerlerin kışlalardan geç çıkarıldığı iddialarına Bakan Akar'dan sert tepki

Milli Savunma Bakanı Akar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından "askerlerin kışladan geç çıkarıldığı" iddialarına yanıt verdi. Bakan Akar, Savunma Bakanlığı başından beri milletinin yanına akın ettiğini belirterek asılsız ve taraflı iddiaları iyi niyetler izah edemeyeceğini de sözlerine ekledi.

GÜNDEM
20 Şubat 2023 - 12:23
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Deprem sonrası askerlerin kışlalardan geç çıkarıldığı iddialarına Bakan Akar'dan sert tepki


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesiyle birlikte deprem bölgesinde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, burada bir takım incelemelerde bulunduktan sonra bir toplantı düzenledi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'inde hazır bulunduğu toplantı askeri birliklerin deprem bölgesindeki nöbet, devriyenin yanı sıra arama kurtarma çalışmalarıyla yaşamsal destek faaliyetlerini ilk gün itibariyle takibinin sağlandığı Hatay'ın Serinyol ilçesinde kurulmuş olan 8'inci Özel Harekat Tugay Komutanlığı'ndan gerçekleştirildi. Sahada ilk ve son günlerden itibaren bölgeyi takip ederek durum ve araştırma hakkında bilgi alan Bakan Akar, toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.



Deprem sonrası askerlerin kışlalardan geç çıkarıldığı iddialarına Bakan Akar'dan sert tepki

'ASKER KIŞLADAN GEÇ ÇIKARILDI' İDDİALARINA YANIT

Toplantı sırasında "Mehmetçik'in depremin ardından kışladan geç saatlerde çıkarıldığı" iddiasına yanıt veren Bakan Akar, "Bu tartışmalar gerçeği yansıtmamaktadır. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı güç unsurlarını askerlerini, işçi ve teknik personelini ilk andan itibaren seferber ederek depremin yaratmış olduğu yaraları sarmak amacıyla bölgeye göndermiştir. Bu gerçekleri yansıtmayan bu taraflı açıklamalar iyi niyetle yorumlanamaz" dedi.

"BAZI DEPREMZEDE VATANDAŞLAR TSK TESİSLERİNDE KONAKLIYOR"

Mehmetçik deprem bölgesinde cankurtaran operasyonlarının yanı sıra gözetleme, devriye, arama kurtarma operasyonlarında da bulunduğunu belirten Bakan Hulusi Akar, depremzedelerin bir kısmının helikopterle götürüldüğünü ve bazı depremzede vatandaşların da askeri nakliye uçaklarıylaTürk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal tesislerine getirildiğini söyledi.

TSK depolarından deprem bölgelerine akaryakıt yardımı da yapıldığını aktaran Bakan Akar, deprem yaşayan illerden toplamda 18 binden fazla vatandaşın başka illere tahliyelerinin gerçekleştirildiğini söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, bu zor zamanlarda diğer bakanlık ve teşkilatlarımızla birlikte ortak çalışma yürütmektedir. Askerlerimiz ülkemize ilk günden itibaren hizmet vermiştir. Milletinizin yanındayız inşallah çok çalışarak tüm bu zorlukların üstesinden geleceğiz ve yaralarımızı saracağız. Şanlı bir tarihe sahip olan devletimiz ve milletimiz, birlik ve beraberlik içinde nice zorlukların üstesinden gelerek, bu zorlu dönemi tek yumruk, tek yürek olarak aşacaktır."

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