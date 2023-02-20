Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesiyle birlikte deprem bölgesinde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, burada bir takım incelemelerde bulunduktan sonra bir toplantı düzenledi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'inde hazır bulunduğu toplantı askeri birliklerin deprem bölgesindeki nöbet, devriyenin yanı sıra arama kurtarma çalışmalarıyla yaşamsal destek faaliyetlerini ilk gün itibariyle takibinin sağlandığı Hatay'ın Serinyol ilçesinde kurulmuş olan 8'inci Özel Harekat Tugay Komutanlığı'ndan gerçekleştirildi. Sahada ilk ve son günlerden itibaren bölgeyi takip ederek durum ve araştırma hakkında bilgi alan Bakan Akar, toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM
20 Şubat 2023 - 12:23
Deprem sonrası askerlerin kışlalardan geç çıkarıldığı iddialarına Bakan Akar'dan sert tepki
Milli Savunma Bakanı Akar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından "askerlerin kışladan geç çıkarıldığı" iddialarına yanıt verdi. Bakan Akar, Savunma Bakanlığı başından beri milletinin yanına akın ettiğini belirterek asılsız ve taraflı iddiaları iyi niyetler izah edemeyeceğini de sözlerine ekledi.
GÜNDEM
20 Şubat 2023 - 12:23