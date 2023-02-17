Deprem sonrası bu evler araştırılıyor! Yapması 7 gün, ömrü 300 yıl!







300 YIL ÖMRÜ VAR







EVİN MALİYETİ NE KADAR?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkım ve ölümlere neden olan büyük depremlerin ardından bu evlerin dayanıklılığı araştırıldı. Japonya'da imal edilen bu evlerin kısa sürede yapılması ve yüzyıllar boyunca dayanması, bir çok kişinin ilgisini çekti. İşte o evlerin maliyeti ne kadar? İşte detaylar... Depremler sebebiyle evleri yıkılan yüz binlerce depremzedenin konaklayacağı yerler ve kış şartlarında sıcak ve güvenli bir barınma yeri ihtiyacının tez olduğu vakitte Japonya'da imal edilen köpük evler, barınma sorununa çözüm olacak nitelikte. Hem hızlı imal edilen, hem de güvenilir olan bu köpük evler, 4. nesil yapı malzemesi olan genleşmiş polistiren ile inşa ediliyor. Japon firması olan Dome House firması, Japonya'da meydana gelen büyük depremin ardından ülkede tanınır hale gelerek kısa süre içerisinde binlerce sipariş aldı. Polistiren malzemesinin yüksek yalıtkan özelliğinin olması sayesinde inşa edilen evin içerisinin sıcak kalmasını sağlıyor.Dayanıklılığı konusunda iddialı olan evlerde kullanılan polistiren malzemesi sayesinde, yapılan evin içerisinde demir kullanımına ihtiyaç duyulmuyor. Bu da evin içerisinde pas oluşumunun önüne geçiyor. Polistiren malzemenin çürümeye dayanıklı olduğu bilinmekle birlikte bu evlerin 300 yıla kadar sorunsuz ayakta kalabileceği vurgulanıyor. Ayrıca evin mimari tasarımı, fırtına ve deprem gibi doğal afetlerde rahatlıkla dayanabileceği ifade ediliyor. Kubbe şeklindeki mimari tasarımı sayesinde şiddetli rüzgarın, kubbelerden çevreye eşit bir şekilde dağılarak eve herhangi bir zarar verememektedir. Tamamen çevre dostu olan bu ev, karbon ve hidrojenden oluşmaktadır. Evin herhangi bir imalatında ağaca gerek duyulmamaktadır.Evin inşasında kullanılan polistiren malzemelerin hafif olması sayesinde 7 gün içerisinde birkaç işçiyle tamamlanabilmektedir. Depreme dayanıklı, sıcağı içine hapseden evin maliyeti ise 70.000-75.000 Dolar arasında değişmektedir.