Deprem sonrası e-Devlet'ten iki yeni hizmet! Artık buradan yapılacak

Kahramanmaraş’ta yaşanılan depremin ardından E-Devlet’te iki yeni hizmet devreye girdi. Depremzedeler için toplanılmaya başlanan kan ve nakdi yardımlara artık E-Devlet üzerinden ulaşmak mümkün.
E-Devlet’te Kolay İmkan
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya devam ederken depremden etkilenmeyen vatandaşlar da imkanları için seferber olmuştur. Kan bağışında bulunmak isteyenler deprem bölgesine erzak göndermek isteyenine kadar herkes için E-Devlet iki yeni dijital hizmet sundu.
En Yakın Bağış Merkezi Elinizin Altında
Deprem bölgesindeki vatandaşlara kan bağışlamak isteyenler için E-Devlet konuma en uygun olan bağış merkezini göstermeye başladı. Türk Kızılay’ın Devlet Kapısı’ndaki En Yakın Kan Bağış Merkezi hizmeti sayesinde konuma ait adres, telefon numarası ve çalışma saatleri verilmektedir. Ek olarak haritalar üzerinden kan bağış noktasının yol tarifini de alabilirsiniz.
Kredi Kartı İle Bağış İmkanı
E-Devlet’in ikinci hizmeti de depremzedelere nakit olarak yardım göndermek isteyenler için. Vatandaşlar AFAD ya da Türk Kızılay’ına Deprem Bağış Kampanyası üzerinden kredi
kartı ile bağışta bulunabilmektedir. Aynı zamanda kişisel verilerin korunmasından kaynaklı olarak da 3D Secure ile bilgileriniz güven için bağış yapabilirsiniz.