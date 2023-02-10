YAŞAM
10 Şubat 2023 - 08:00

Deprem sonrası e-Devlet'ten iki yeni hizmet! Artık buradan yapılacak

Kahramanmaraş'ta yaşanılan felaketin ardından E-Devlet bağış yapmak isteyenler için iki yeni özellik açtı!

YAŞAM
10 Şubat 2023 - 08:00
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Deprem sonrası e-Devlet'ten iki yeni hizmet! Artık buradan yapılacak
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 Kahramanmaraş’ta yaşanılan depremin ardından E-Devlet’te iki yeni hizmet devreye girdi. Depremzedeler için toplanılmaya başlanan kan ve nakdi yardımlara artık E-Devlet üzerinden ulaşmak mümkün.

E-Devlet’te Kolay İmkan

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya devam ederken depremden etkilenmeyen vatandaşlar da imkanları için seferber olmuştur. Kan bağışında bulunmak isteyenler deprem bölgesine erzak göndermek isteyenine kadar herkes için E-Devlet iki yeni dijital hizmet sundu.



e-devlet bağış

En Yakın Bağış Merkezi Elinizin Altında

Deprem bölgesindeki vatandaşlara kan bağışlamak isteyenler için E-Devlet konuma en uygun olan bağış merkezini göstermeye başladı.

Türk Kızılay’ın Devlet Kapısı’ndaki En Yakın Kan Bağış Merkezi hizmeti sayesinde konuma ait adres, telefon numarası ve çalışma saatleri verilmektedir. Ek olarak haritalar üzerinden kan bağış noktasının yol tarifini de alabilirsiniz.

e-devlet bağış

Kredi Kartı İle Bağış İmkanı

E-Devlet’in ikinci hizmeti de depremzedelere nakit olarak yardım göndermek isteyenler için. Vatandaşlar AFAD ya da Türk Kızılay’ına Deprem Bağış Kampanyası üzerinden kredi kartı ile bağışta bulunabilmektedir. Aynı zamanda kişisel verilerin korunmasından kaynaklı olarak da 3D Secure ile bilgileriniz güven için bağış yapabilirsiniz.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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