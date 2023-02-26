Deprem sonrası felaket tellalığı başladı! O ilde 8.2 şiddetinde deprem bekleniyor!







BÜYÜK DEPREMLER BEKLENEN BÖLGELER







Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 10 ili derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında insanların deprem ile ilgili endişeleri devam ediyor. Peki uzman isimler hangi bölgeler için büyük depremler beklendiğini belirtti? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Uzman isimler 6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında insanları uyarmaya devam ediyor. Jeoloji Yüksek Mühendisi Danişment Hüseyin Şahin konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. 27 Aralık 1939 tarihinde Erzincan'da 7.9 büyüklüğünde yaşanan deprem Tokat'ı da etkiledi ve binlerce insan da hayatını kaybetmişti. 20 Aralık 1942 tarihinde merkez üssü Erbaa, Niksar olarak gerçekleşen 7.0 büyüklüğündeki depremde de 3 bin kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 300 kişi ise yaralanmıştı.Hüseyin Şahin yaptığı açıklamalarda Kuzey Anadolu fayının Kaliforniya fayıyla birlikte dünyadaki en büyük faylardan biri olduğunun altını çizdi. Kuzey Anadolu fay hattı, Bingöl Karlıova ve Kelkit havzasını takip ederek Karadeniz bölgesi kuzeyinden Marmara'ya kadar uzanıyor. Hüseyin Şahin açıklamalarına şu şekilde devam etti; 'Bu fayda üretilebilecek en büyük deprem büyüklüğü 8.2 olabilir. Kuzey Anadolu fay şekli en tehlikeli fay hattı olarak biliniyor ve bunun dikkate alınması gerekiyor. 15 milyon sene yaşında olan bu fay hattında 15 milyon senedir deprem üretimi oluyor. Bu bölgede her an deprem olabilir. Eski depremler, aletsek dönemdeki depremler düşünüldüğü zaman Kelkit Havzası deprem üreten bir yer. Bu durumla barışmak zorundayız. Eğer önlemlerimizi gereken şekilde alırsak deprem insanları korkutmaz. Deprem bir doğa gerçeği ve bu gerçeğe göre inşa yapıp yaşamak gerekiyor.'