Deprem sonrası gündem olmuştu! Ahbap'a bağışlanan paralar ne oldu? Haluk Levent kalem kalem açıkladı!













Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük felaket depremle beraber her yer yerle bir olurken 11 il için seferberlik başladı. Ünlü şarkıcı ve AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent kampanyalarıyla öne çıkan isimler arasında yer alırken toplanan 850 milyon TL'nin nereye gittiği tek tek açıklandı. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Levent, açıklaması haberimizde yer almaktadır. Twitter hesabından paylaşım yapan Haluk Levent, 45 günde 1 milyar TL kullanıldığını belirtirken bu parayla yapılanları duyurdu. Kalan 2 milyar için depremzedeler yararına projeler yapılırken hazırlıkların bitmek üzere olduğunu açıkladı. Levent tüm giderlerin ve gelirlerin yakında açıklanacağını duyurdu.Haluk Levent, Milli Eğitim Bakanı ile görüşmelerin yapıldığını duyururken hasarlı okullar için düzenlemelerin yapılacağını ve 100 milyon TL ortak bütçeden karşılanacağını açıkladı. Bakanlık onayıyla beraber verilecek olan alanlarda öğrenci yurtları adına ayrılan bütçenin 150 milyon TL olduğunun altını çizerken Sayın Cumhurbaşkanım, tüm siyasi parti liderler ve halkımıza söylüyorum bizler ne taahhüt ediyorsak yerine getireceğiz ifadeleri kullanıldı.