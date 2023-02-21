BİLİM
21 Şubat 2023 - 12:04

Deprem sonrası ışık neden, nereden çıkar? Deprem sonrası ortaya çıkan ışığın kaynağı nedir?

Depremle beraber korku dolu anlar yaşanırken çıkan ışık herkesi tedirgin etti. Ortaya çıkan ışığın kaynağı merak konusu olurken araştırmalar başladı. Deprem sonrası ışık neden çıkar? İşte detaylar...

BİLİM
21 Şubat 2023 - 12:04
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Deprem sonrası ışık neden, nereden çıkar? Deprem sonrası ortaya çıkan ışığın kaynağı nedir?
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Hatay'da meydana gelen deprem anına ilişkin görüntüler sosyal medya üzerinden kısa süre sonra gündeme geldi. Gökyüzüne yükselen ışıkların çıkması tartışma konusu olurken neden ışıkların çıktığı ise merak konusu oldu. Yaşanan depremler sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler tartışma konusu yarattı.

ABD'NİN HAARP SİSTEMİ

Deprem sonrasında gökyüzünde ışıkların çıkmasıyla araştırmalar başlarken ışıkların yapay depremler oluşturan bir sistein işareti olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu ışıkların ABD'nin HAARP sisteminde kullanıldığı gösterildi. HAARP teknolojisinin, bilinçli olarak deprem, tsunami, aşırı sıcaklık gibi durumlarda yol açan tektonik saldırı için kullanılan sistem olduğu iddiaları gündeme damgasını vurdu. fakat jeoloji uzmanları, depremde görülen ışıkların bilimsel olarak açıklamasıyla beraber bu bilgiler resmen çürüdü.



deprem sonrası ışık

IŞIKLAR 200 METREYE YÜKSELDİ

Depremde gözlemlenen parlak ışımalar kayaçlardaki mineraller ile ilgili ortaya çıkarak yalnızca gerekli şartlar üzerinden ortaya çıkar. Bu ışıma deprem sonrasında oluşmadığı gibi veriler, ışıkları ortaya çıkaran koşulların depremlerin yalnızca yüzde 5 oranında oluştuğu görüldü. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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