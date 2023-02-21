Hatay'da meydana gelen deprem anına ilişkin görüntüler sosyal medya üzerinden kısa süre sonra gündeme geldi. Gökyüzüne yükselen ışıkların çıkması tartışma konusu olurken neden ışıkların çıktığı ise merak konusu oldu. Yaşanan depremler sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler tartışma konusu yarattı.
BİLİM
21 Şubat 2023 - 12:04
Deprem sonrası ışık neden, nereden çıkar? Deprem sonrası ortaya çıkan ışığın kaynağı nedir?
Depremle beraber korku dolu anlar yaşanırken çıkan ışık herkesi tedirgin etti. Ortaya çıkan ışığın kaynağı merak konusu olurken araştırmalar başladı. Deprem sonrası ışık neden çıkar? İşte detaylar...
BİLİM
21 Şubat 2023 - 12:04