Deprem sonrası ışık neden, nereden çıkar? Deprem sonrası ortaya çıkan ışığın kaynağı nedir?







ABD'NİN HAARP SİSTEMİ







IŞIKLAR 200 METREYE YÜKSELDİ

Hatay'da meydana gelen deprem anına ilişkin görüntüler sosyal medya üzerinden kısa süre sonra gündeme geldi. Gökyüzüne yükselen ışıkların çıkması tartışma konusu olurken neden ışıkların çıktığı ise merak konusu oldu. Yaşanan depremler sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler tartışma konusu yarattı.Deprem sonrasında gökyüzünde ışıkların çıkmasıyla araştırmalar başlarken ışıkların yapay depremler oluşturan bir sistein işareti olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu ışıkların ABD'nin HAARP sisteminde kullanıldığı gösterildi. HAARP teknolojisinin, bilinçli olarak deprem, tsunami, aşırı sıcaklık gibi durumlarda yol açan tektonik saldırı için kullanılan sistem olduğu iddiaları gündeme damgasını vurdu. fakat jeoloji uzmanları, depremde görülen ışıkların bilimsel olarak açıklamasıyla beraber bu bilgiler resmen çürüdü.Depremde gözlemlenen parlak ışımalar kayaçlardaki mineraller ile ilgili ortaya çıkarak yalnızca gerekli şartlar üzerinden ortaya çıkar. Bu ışıma deprem sonrasında oluşmadığı gibi veriler, ışıkları ortaya çıkaran koşulların depremlerin yalnızca yüzde 5 oranında oluştuğu görüldü.