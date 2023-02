Deprem sonrası işsiz kalanlar dikkat! Bu kişiler devletten ek ödeme alabilecek: SGK uzmanı ayrıntıları tek tek anlattı!

SGK uzmanı Özgür Erdursun, aralarında Kahramanmaraş'ın da bulunduğu 10 ili vuran depremde işini kaybedenlere yol gösterdi. Yıkıcı deprem 30.000'den fazla insanın hayatına mal olurken, kurtarma ve iyileştirme çalışmaları halen devam ediyor. Erdursun, mağdurların işsizlik ödeneği ve emeklilik durumlarına ilişkin bir açıklama yayınladı ve ihtiyaç sahiplerine tavsiyelerde bulundu.Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve Asrın Felaketi olarak nitelendirilen yıkıcı depremler 30.000'den fazla can kaybına yol açtı. Felaketin 10. gününde bazı vatandaşların enkaz altından sağ olarak kurtarılması umut ışığı olurken, arama kurtarma ekipleri daha fazla can kurtarmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ayrıca Özgür Erdursun, başta işini ve yakınlarını kaybedenler olmak üzere depremzedelere işsizlik ödeneği ve emeklilik durumları hakkında yol gösteren bir paylaşımda bulundu.SGK uzmanı Özgür Erdursun son yazısında deprem bölgesinde ikamet edenler için EYT'nin (Erken Emeklilik Hakkı) artan önemini vurguladı. Ardından depremzede ailelere seslenerek emeklilik haklarını nasıl güvence altına alabilecekleri konusunda yol gösterdi. Erdursun'a göre depremzede yakınları, 900 gün SSK, 1800 gün Bağ-Kur veya 1800 gün Emekli Sandığı'na tabi olmak ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuruda bulunmak gibi belirli kriterleri yerine getirerek emekli maaşı alabilir. Ölen kişinin eşine, çocuğuna, annesine ya da babasına ise aylık bağlanacak. Erdursun ayrıca deprem nedeniyle işini kaybeden ve işsiz kalanların son üç yıl içinde en az 600 gün primlerinin olması halinde işsizlik maaşı alabileceklerini açıkladı. İşsizlik maaşının süresi ve miktarı prim gün sayısına bağlı olacak. Örneğin 600-899 gün prim günü olanlar altı ay, 900-1079 gün olanlar sekiz ay, 1080 gün olanlar ise on ay süreyle işsizlik maaşını sağlık hizmetiyle birlikte alabilir. İşsizlik maaşının miktarı ise en az 3.012 TL ile en fazla 6.025 TL arasında değişiyor.