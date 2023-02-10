Deprem sonrası Kızılay'a kan bağışı yapacaklar aman dikkat! Başkanı önemli detayı duyurdu







YILDA YAKLAŞIK 3 MİLYON KAN BAĞIŞINA İHTİYAÇ VAR!







"Milletimiz, her zaman olduğu gibi duyarlı bir şekilde kan bağışına koştu ve acil durum stoklarını tekrardan doldurdu. İlk gün 40 bin, ikinci gün 30 bin ünitenin üstünde kan bağışı gerçekleşti. Fakat kanın uzun süre muhafaza edilemeyen bir tedavi aracı olması sebebiyle Kızılay'ın kan bağışını yılın tüm günlerinde alması, testler yapması ve hastanelerin kullanımına sunması gerekiyor. Bu sebeple kan bağışçılarından kan bağışlarını günlere bölerek istihdam ediyoruz. Tüm bağışçılarımıza duyarlı olmalarından dolayı teşekkür ederiz. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, "0 Rh negatif (0 Rh -) kan grubunun büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Herhangi bir acil durum esnasında hasta ya da yaralı kişinin kan grubunu belirlenene kadar kan ihtiyacı bu gruptan sağlanıyor. Toplumumuzda ise 0 negatif kan oranı farklı gruplara göre daha nadir bulunmakta. Örneğin ilk gün bağışlanmış 40.000 ünitenin üzerindeki kan bağışının yalnızca 1.300 üniteye yakını 0 negatif grubundaydı." sözlerini söyledi.Kınık, ülkemizde yılda yaklaşık 3 milyon kan bağışına ihtiyaç olduğunun altını çizerek, şu bilgileri aktardı: "Bu oran, günlük yaklaşık 8-9 bin üniteye yakın kan bağışı alınması gerektiği anlamına gelmektedir. Kızılay, acil durum stoklarının sürekli muhafaza altına alınmasını da göz önünde bulundurarak, günlük olarak yaklaşık 10-12 bin ünite arasında kan alma planlamasıyla hareket ediyor. Sert kış şartları, yüksek sıcaklıkta yaz mevsimi ve ramazan ayı gibi dönemlerde kan bağışlarında normal olarak düşmeler yaşanıyor.