Deprem sonrası konuşmaları dikkat çekmişti! Ali Sunal'dan o iddialara flaş yanıt: Güldür Güldür için kararını verdi!







ALİ SUNAL'IN SHOW TV İLE YOLLARI AYRILDI MI?











Geçtiğimiz haftalarda Güldür Güldür Show'da yaptığı konuşma ile gündeme oturan Ali Sunal hakkında sosyal medyada yayılan bir iddia kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. İddiaya göre, Ali Sunal'ın programda yaptığı söylemin ardından Show TV ile yollarının ayrıldığı iddia ediliyordu. Bu iddia, hızla yayılarak sosyal medyada birçok hesapta paylaşıldı.Ancak Ali Sunal, bu iddiayı yalanladı ve "Benim ayrıldığım gibi asılsız bir bilgi yayılmış. Bir yere gittiğimiz yok, git diyen de yok. Kanalımızda, bir parçası olmaktan gurur duyduğum programımızla devam ediyoruz. Hepinize sevgiler saygılar" açıklamasını yaptı.Ali Sunal'ın yaptığı konuşmada, depremlerde yaşanan kayıpların sorumlularının hesap vermesi gerektiğine vurgu yapması, büyük ilgi görmüştü. Ancak bu konuşmanın ardından, sosyal medyada yer alan yanlış bir bilgi, Ali Sunal'ın programdan ayrıldığı iddiasını ortaya attı. Ali Sunal'ın yaptığı açıklama ise bu iddiayı kesin bir şekilde yalanlamış oldu.