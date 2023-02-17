Kahramanmaraş merkezli olarak 10 ilde etkili olan depremle beraber 4 milyon konutun etkilendiği bilgisi paylaşıldı. DASK sigortası olanlar hasar tespit başvuruları yaparken, yapılacak ödemenin ne kadar olacağı hakkında meraklar çoğaldı. Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, deprem bölgesine ilişkin araştırmalarla beraber hangi eve ne kadar ödeme yapılacağını açıkladı. Toplamda 1 milyon 100 bin sigortalı konut oluğunu söyleyen Bağcı, bu konutların 100-150 binin ağır hasarlı 200 binin ise orta hasarlı olduğu belirtildi. Turusan, DASK'ın ne kadar ödeme yapacağını açıkladı.
YAŞAM
17 Şubat 2023 - 17:00
Deprem sonrası merak ediliyordu! DASK her eve bu miktarı ödeyecek: Bu işlemi yapanlar parayı alabilecek!
Yaşanan doğal afet sonrasında 10 ilde yıkıcı hasarlar yaşanırken evler için yapılan DASK'ın neler karşılayacağı merak konusu oldu. DASK, konutlarda metrekare fiyatlarına 3 bin TL olarak hesaplandığı belirtildi. Peki DASK neleri karşılıyor? İşte detaylar...
YAŞAM
17 Şubat 2023 - 17:00