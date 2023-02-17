Deprem sonrası merak ediliyordu! DASK her eve bu miktarı ödeyecek: Bu işlemi yapanlar parayı alabilecek!







DASK EŞYALARI KARŞILAMIYOR







1 MİLYON MALİYETE ÖDEME 300 BİN TL

Kahramanmaraş merkezli olarak 10 ilde etkili olan depremle beraber 4 milyon konutun etkilendiği bilgisi paylaşıldı. DASK sigortası olanlar hasar tespit başvuruları yaparken, yapılacak ödemenin ne kadar olacağı hakkında meraklar çoğaldı. Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, deprem bölgesine ilişkin araştırmalarla beraber hangi eve ne kadar ödeme yapılacağını açıkladı. Toplamda 1 milyon 100 bin sigortalı konut oluğunu söyleyen Bağcı, bu konutların 100-150 binin ağır hasarlı 200 binin ise orta hasarlı olduğu belirtildi. Turusan, DASK'ın ne kadar ödeme yapacağını açıkladı.Zorunlu deprem sigortası eşyayı kapsamadığı açıklandı. Özel konut poliçenizle bir eşya poliçesi teminatı eklemekte yarar olduğu paylaşıldı. 72 saat boyunca yeni poliçe yapılması için hareketler durdurulurken hasar gören binalarda kesinlikle sigorta yapılmadığı bildirildi.DASK, tek başına yeterli kabul edilmezken konutlarda metrekare maliyetini 3 bin TL olarak temin ediliyor. Fakat konut inşaatlarında metrekare değeri 8-10 bin TL civarında 100 metrekare eviniz olduğunda ise gerçek inşaat maliyeti ise 1 milyon TL olarak belirlenir. Zorunlu deprem sigortasında bu rakamlar ise 300 bin TL'ye kadar karşılanırken 700 bin TL için ayrı özel konut poliçesi yaptırılması öneriliyor.