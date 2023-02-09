Finans
09 Şubat 2023 - 22:30

Deprem sonrası ödemeler hızlandı! O banka 5000 TL acil nakit verecek

İhtiyaç kredileri için, aldığınız krediye uygun geri ödeme tutarını ve faiz oranını doğru belirlemeniz çok önemlidir. Afet sonrası acil nakit ihtiyacınıza anında çözüm Ziraat Bankası'ndan geldi. Yapılan açıklamada 5000 TL ve 10.000 TL anından hesaplara yatırılacak..

Finans
09 Şubat 2023 - 22:30
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Deprem sonrası ödemeler hızlandı! O banka 5000 TL acil nakit verecek
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Kamu bankalarından kredi faiz oranlarının düşmesinin ardından taşıt ve konut kredisi başta olmak üzere tüketici finansmanına ilgi arttı. İhtiyaç kredileri için, aldığınız krediye uygun geri ödeme tutarını ve faiz oranını doğru belirlemeniz çok önemlidir.

Ziraat Bankası ile ilgili olarak yapılan açıklamada, nakit ihtiyacına acil çözüm oluşturan 5 bin TL ve 10 bin TL ihtiyaç kredisi için çalışmalara başlandığı belirtildi. Bu durumda vatandaşlara kamu bankalarından 5.000 ve 10.000 TL'lik ihtiyaç kredisi kullandırılabilecek.



ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

> Tüketici kredisi: yüzde 1,79

> Taşıt kredisi kaskolu yüzde 1,61 - kaskosuz yüzde 1,63

> Konut ürün kredisi: yüzde 1,29

> Konut kredisi: yüzde 1,36

> Sıfır konut kredisi: yüzde 1,20

Faiz oranları ile başlar. Ziraat Bankası web sitesi üzerinden size uygun bir ödeme planı oluşturarak çekmeyi düşündüğünüz krediyi hızlı bir şekilde hesaplayabilirsiniz.

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