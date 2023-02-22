Deprem sonrası piyasalar karıştı! Selçuk Geçer 'bunlar kaçınılmaz' diyerek altını doları olanları uyardı!

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremden ekonomi de etkilendi. Vatandaşlar ev fiyatlarında artış olup olmayacağını merak ediyor. Uygulanan ekonomi politikaları hakkında eleştirilerde bulunan Selçuk Geçer, doların artmaya devam edeceğini belirtti. Bu konu hakkında açıklama yapan Geçer, "İhracatımız her geçen gün biraz daha daralıyor. Bu nedenle dış ticaret eserinde artacağını dolayısıyla birlikte doların yükselmesi mümkün olacak" şeklinde konuştu.
Dolarda artış beklediğini belirten Selçuk Geçer, bu durumun hem piyasaya hem ekranlara olumsuz anlamda yansıyacağını söyleyerek, "Kurun yukarıya doğru çıkması son derece ideal olacaktır. İnsanlar fakirleşirken bankacılık sektörü karını katlamaya devam ediyor en fazla yoksul vatandaş kaybedecek" açıklamalarında bulundu. Yakın zamanda araç fiyatlarına getirilen 6+6 kuralının satışlarda sorun yaşattığını dile getiren Geçer, "Özellikle de bu kural sonrasında küresel çapta yaşanan üretim sorunların da hesaba katılmasıyla birlikte emir alüminyum ve çip üretimindeki sayının azalması ile birlikte araç fiyatlarını yukarı çekilmesi mümkün olabilir" ifadelerini kullandı. İktidar tarafından hayata geçirilen TOKİ projesinin seçim için atılmış bir adım olduğunu belirten Geçer, talep fazla olduğu için fiyatların dibi bulabileceğini söyledi.