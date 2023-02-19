Deprem sonrası piyasalarda da deprem! İslam Memiş 'sıkıntı büyük' diyerek açıkladı: Doları, altını, borsada parası olanlar dikkat!







KİME BU TUZAĞA DÜŞMESİN







Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük deprem sonrasında ekonominin nasıl etkileneceği yönünde yorumlarda bulunurken piyasanın ne yönde etkileneceği ise merak konusu oldu. Vatandaşları deprem maniplasyonu yapan çevrelere karşı dikkatli olmaya yönelik uyarılarda bulunan Memiş, resmen herkesi dikkatli olmaya davet etti. Ülkemizde yaşanacak genel seçim sürecinin içerisinde yer alırken karşımızda devleti itibarsızlaşmasını isteyen kesimler olduğunu söyleyen Memiş, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrasında ticaretin uzun soluklu durduğunu belirten İslam Memiş, depremin ekonomik maliyeti sonucunda vergi yükünün hepimiz için yılın yarısında sonra artacağı yönünde yorumlar yapıldı. Depremden ötürü etkilenen illeri nüfusuna bakıldığında bu durum Türkiye'nin yüzde 15'lik kısmına denk geliyor. Bunun üzerine depremle beraber yapılan manipülatörlere karşılık İslam Memiş, devlet nerede diyen kesime ekonomik olumsuzlukları hatırlatarak seçime giden süreçte bu durumu kullanacaklarını söyledi. Sosyal medya üzerinden tuzaklar başlarken herkesin dikkatli olup omuz omuza vermesi gerektiği yönünde konuştu.