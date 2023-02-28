Deprem sonrası şaşırtan görüntü! 'İnanılmaz bir şey' diyerek açıkladılar: Görenler inanamıyor

Prof. Dr. Hüseyin Öztürk,

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrasında yaptığı tespitlerle ilgili olarak İskenderun'da hazırladığı makalede önemli detaylara yer verdi. Öztürk, elde ettiği belge ve görüntülerle birlikte yaptığı açıklamada, depremin ardından deniz suyunun hiç gelmediğini belirterek, yeraltından gelen suların kaynaklarını belgelediklerini söyledi. Ayrıca, 04:17'de meydana gelen depremin ardından 04:46'da yani yaklaşık 30 dakika sonra İskenderun'da alttan su kaynadığına dair kamera kayıtlarını da bulduklarını açıkladı. Bu tespitler, depremin ardındaki olayların daha detaylı bir şekilde incelenmesi için önemli bir yol haritası oluşturabilir.













, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından üniversitelere projeler hazırlama çağrısında bulundu. Bu çağrı sonrasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden 8 araştırmacı, "06 Şubat 2023 Pazarcık Depremi Yüzey Kırığı Araştırması", "Doğu Anadolu Fay Zonu 06 Şubat 2023 Tarihli Depremlerin Fay Parametreleri ve Bölgedeki Etkilerinin Araştırılması" ve "06 Şubat 2023 Kahramanmaraş-Pazarcık Mw=7.7, Elbistan-Mw=7.6 Depremlerinde Oluşan Geoteknik ve Yapısal Hasarlara Ait Bulgular" isimli projelerle ilgili araştırmalar yapmak üzere deprem bölgesine gönderildi., İskenderun ve Samandağ'da yaptığı araştırmaların ardından İstanbul'a geri döndü. Öztürk, İskenderun'da yüksek binaların zayıf zemin koşullarında inşa edilmesinin ve su dolu zeminde sıvılaşmanın tespit edildiğini belirtti. İskenderun'daki çalışmalarının sonuçlarını içeren bir yayın hazırladı ve tespitlerini açıkladı.Ayrıca, depremin ardından sadece 29 dakika sonra güvenlik kamerası görüntüleri alttan suyun kaynadığını gösteriyor. Görüntülerde yerin altından kaynayarak sıvılaşan su görülebiliyor., İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak deprem bölgesinde gerçekleştirilen çalışmaları anlatırken, TUBİTAK'ın proje çağrısı yaptığını ifade etti. Proje ekibi olarak yola çıktıklarını ve 8 kişi ile birlikte hareket ettiklerini belirten Öztürk, Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden 2 proje ile İnşaat Bölümü'nden 1 proje kabul edildiğini söyledi. Defne'den başlayarak Amik Gölü, Kırıkhan, İskenderun, Nurdağı ve Samandağ gibi bölgelere giderek fayların haritalandığını ve yüzey kırıklarının nasıl gerçekleştiğine dair araştırmalar yaptıklarını dile getiren Öztürk, Samandağ'da fayın sona erdiği bölgeye doğru ilerlediklerinde klasik yüzey kırıklarını göremediklerini ancak deformasyonlu bir zonun olduğunu belirtti. Fayın buraya kadar kırdığını ve son 6.3'lük depremlerle bu kırılmanın tamamlandığını düşündüklerini ifade eden Öztürk, ekibin bir üyesinin tekrar o bölgeye döndüğünü belirtti.