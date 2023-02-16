Deprem sonrası TFF düğmeye bastı! Başvuru yapıldı: O tarihe kadar uzatılacak!







DEPREM SONRASI TFF KARARLARI







Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında birçok çalışma ertelenmiş, birçok kurum kararlarını peş peşe açıklamıştı. Peki deprem sonrasında TFF tarafından verilen karar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi transfer döneminin uzatılması için FIFA'ya başvuru yapıldığını duyurmuştu. Deprem sonrasında ilk kez 18 Şubat tarihine kadar uzatılan transfer dönemi sonrasında TFF ikinci bir başvuru yaptı.Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarına göre transfer döneminin 5 Mart tarihine kadar ertelenmesi için tekrar yazılı bir başvuru yapıldı. Uzatma kararı deprem sonrasında ligden çekilen takım oyuncularının transfer döneminin uzamasıyla başka takımlara transferlerinin sağlanması için yapıldığı öğrenildi.