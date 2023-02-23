Deprem sonrası yardım kasası açıldı: Şartı taşıyanlara 20.000 TL nakit para ödenecek!







DEPREMDEN ETKİLENEN VATANDAŞLAR İÇİN NAKİT DESTEĞİ







6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 10 ilde etkili olan deprem sonrasında depremden etkilenen vatandaşlar için verilecek nakit destekleri de merakla araştırılmaya başlandı. Peki depremzede vatandaşlar için AFAD tarafından verilecek nakit desteği ne kadar? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem felaketi sonrasında 10 il deprem bölgesi ilan edilmiş ve sonrasında bu şehirlere Elazığ'da eklenmişti. Deprem sonrasında depremzede vatandaşların ilk etapta taşınma gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için nakit desteği verilecek. Desteklerden ilki AFAD tarafından açıklandı. AFAD tarafından açıklanan duyuruya göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen tutarlar doğrultusunda evi hasar gören ve oturulamayacak durumda olan depremzede vatandaşlar için hane başı 15 bin TL barınma desteği verilecek. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre kira yardım miktarlarının değişebileceği de öğrenildi.Kira destekleri ilk etapta kiracı vatandaşlara 2 bin TL, ev sahibi olan vatandaşlara 5 bin TL destek verilecek. Kira desteğinden de evi hasarlı olan vatandaşlar faydalanabilecek. Depremden etkilenen vatandaşlar hem kira hem taşınma desteklerinden faydalanabilecek. Ödemeler vatandaşlara Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak. Ziraat Bankası hesabı olan depremzede vatandaşların hesaplarına direkt olarak aktarılırken hesabı olmayan vatandaşların kimlik numaraları üzerinden yatırılacak. Kimlik numarası üzerinden yatırılan vatandaşlar da banka üzerinden ödemelerini çekebilecek. AFAD tarafından yapılan açıklama doğrultusunda konteyner isteyen depremzede vatandaşlar da taşınma yardımından faydalanabilecek.